Los ingresados por el accidente han bajado a 29, de los cuales 12 están en estado grave

Los primeros momentos tras el accidente de autobús en Barcelona: ambulancias, bomberos y complicados rescates entre rocas

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Una grúa de grandes dimensiones ha retirado este lunes el autobús accidentado que, tras el siniestro, fue a parar a un lugar escarpado y de difícil acceso. Los Bomberos han revisado el vehículo para asegurarse de que no había ninguna víctima en su interior. El accidente ocurrió hacia las 16:43 horas de ayer, cuando el autobús, con 65 asientos, se salió de un vía estrecha y llena de curvas en el Montseny y se precipitó unos diez metros por un talud.

Los ingresados por el accidente han bajado a 29, de los cuales 12 están en estado grave. Es la última actualización del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña con respecto al estado de los ingresados por el accidente acaecido ayer por la tarde cuando, por causas que se están investigando, el autobús se salió de la carretera, en una vía estrecha de curvas, y se precipitó por un talud, dejando 87 heridos.

Con respecto al balance de la mañana, los que están ingresados este lunes han bajado de 37 a 29, pero en cambio han subido de 8 a 12 los que están hospitalizados en estado grave, De los 12 heridos graves, 2 son pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Vall d'Hebron, que también tiene un paciente adulto leve en observación.

El resto de pacientes ingresados, de diversa consideración, se reparten entre el Hospital de Granollers (5), el Josep Trueta de Girona (4), Germans Trias de Badalona (3), el Hospital de Mataró (3), el Hospital de Sant Pau (5), Parc Taulí de Sabadell (4), Mútua Terrassa (1) y Bellvitge (1

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Las primeras imágenes de la investigación

El Área Central de Investigación de Accidentes de los Mossos d'Esquadra ha difundido las primeras imágenes de la investigación del accidente que ha dejado 83 personas heridas, siete de ellas graves y 34 menos graves.

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En ellas se puede ver a los equipos de Bomberos de la Generalitat trabajando en el lugar del accidente durante toda la noche. En el lugar se desplegaron numerosas ambulancias y carpas habilitadas por los sanitarios a lo largo de la carretera para atender a los heridos.

También se puede ver el autobús accidentado tras caer por un terraplén de 20 metros en una zona escarpada y de difícil acceso. El vehículo quedó apoyado entre rocas y árboles. Aunque algunos pasajeros pudieron salir por su propio pie y subir hasta la carretera, otros tuvieron que ser rescatados con cuerdas e incluso cortando parte de la chapa del autobús.