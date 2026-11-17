Las cifras reflejan un cambio de tendencia respecto a los mensajes publicados en los últimos meses, vinculadas a la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Durante octubre, la hostilidad se continúa dirigiendo principalmente hacia las personas del norte de África, aunque experimenta un descenso respecto a septiembre.

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Los mensajes de odio publicados en las redes sociales han descendido cerca de un 33 % en octubre respecto al mes anterior, mientras que los dirigidos contra las personas migrantes se han incrementado en 11 puntos porcentuales.

Así lo ha concluido el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según sus datos, en el mes de octubre se ha registrado un total de 64.625 mensajes de discurso de odio y narrativas discriminatorias frente a los 96.270 contabilizados en septiembre.

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Estas cifras reflejan un cambio de tendencia respecto a las registradas en los últimos meses, vinculadas a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

La tasa de mensajes de odio eliminados alcanzó el 64 %

El porcentaje de mensajes de odio retirados por las plataformas aumentó cinco puntos porcentuales. Las propias plataformas retiraron el 51 % de los contenidos reportados tras notificarse como institución o verificador confiable (trusted flagger), lo que supone un ligero aumento de un punto respecto a septiembre.

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Por su parte, la retirada por denuncias realizadas por usuarios convencionales se situó en el 14 %, 5 puntos porcentuales más.

En cuanto a su distribución por plataformas, X fue la que más eliminó, con un 87 %; seguida por Facebook (78 %), Instagram (74 %), TikTok (40 %) y YouTube (35 %).

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Menos mensajes contra personas del norte de África

Durante octubre, la hostilidad se continúa dirigiendo principalmente hacia las personas del norte de África, aunque experimenta un descenso significativo respecto al mes anterior.

Este colectivo concentró el 30 % de los contenidos de odio, 11 puntos porcentuales más que en septiembre.

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Además, el análisis revela un incremento de los mensajes contra los migrantes en general, que alcanzaron el 22 % del total. Por su parte, los dirigidos contra las personas musulmanas representaron el 18 %, cuatro puntos porcentuales más que el mes anterior.

Contra las mujeres, los mensajes hostiles se mantienen en un 8 %.

Se reducen los mensajes que deshumanizan a las personas

El informe constata también que la agresividad sigue siendo la nota predominante en el lenguaje empleado con términos agresivos explícitos presentes en el 59 % de los contenidos: insultos, amenazas y descalificaciones dirigidas a los grupos diana.

Destaca el uso de la ironía o el sarcasmo en un 34 % de contenidos, con lo que se pretende difundir narrativas discriminatorias bajo una apariencia humorística.

Por otro lado, la inseguridad ciudadana es el episodio que genera más discursos de odio, con un 51 % del total, mientras que los vinculados a la crisis migratoria de Ceuta pierden protagonismo respecto a los meses anteriores.

El boletín de OBERAXE, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), reporta que las políticas públicas concentran el 37 % del total de mensajes, sobre todo lo relacionado con los flujos migratorios y las medidas adoptadas por las administraciones.