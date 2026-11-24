Otro testigo ha asegurado que "había un efecto llamada" porque no se devolvía a gente

Encuentran a un migrante escondido en los bajos del autobús del Almería en Ceuta

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La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, sigue tomando declaración a testigos sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Este martes, dos testigos protegidos han declarado ante la magistrada que instruye el caso. El primero de ellos ha asegurado que advirtió al entonces jefe de Gabinete del que era delegado del Gobierno de que “había efecto llamada”, porque no devolvían a la gente y “había mucha en el otro lado”.

Tal y como informa ‘El Periódico’, fuentes jurídicas presentes en la declaración han asegurado que dicho testigo no ha sabido precisar cuántas veces llamó ese día a Gonzalo Sanz, pero la última llamada fue cuando ya cruzaba a Ceuta él mismo. El colaborador sitúa su primer aviso al Servicio de Información de la Guardia Civil sobre cuánta gente podía entrar en Ceuta el 7 de julio, y se ha comprometido a identificar a quién se lo dijo.

Un segundo testigo, agente de la administración local de Marruecos, ha asegurado que miembros de las Fuerzas Auxiliares marroquíes “avisaron” a sus propias familias para que cruzaran Ceuta el pasado 30 de julio y que muchos de ellos, efectivamente, acabaron por acceder a la ciudad autónoma el día de la entrada masiva e irregular de inmigrantes.

"Alertó" a sus superiores de la posibilidad de la entrada masiva

Además, ha detallado que “alertó” a sus superiores de la posibilidad de esa entrada masiva a la ciudad autónoma, coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono, al ser un “rumo” extendido en Castillegos los días previos. “Se hablaba de ello en los bares y circulaba información a través de las redes sociales. En los días previos había muchísima más gente de lo normal en Castillejos”, ha remarcado.

También ha asegurado que las Fuerzas Auxiliares no impidieron el paso a Ceuta el 30 de julio y que su superior le ordenó acudir en apoyo de sus compañeros, que apartaban a las personas concentradas en la puerta de la frontera hacia el agua. “No evitaban nada. No hacían nada”, ha señalado. También ha confirmado que en el paso fronterizo se encontraban tanto el jalifa como el jefe de las Fuerzas Auxiliares, ambos vestidos de paisano.

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Él mismo entró a nado el día 30 hacia las 11:30 horas y grabó dos vídeos cortos desde el agua, que ha indicado que puede aportar. Sobre los días anterior, afirma que había “muchísima más” gente de lo normal en Castillejos y que “no eran turistas”.