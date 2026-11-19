Claudia Barraso 19 NOV 2026 - 23:46h.

Alberto Núñez Feijóo ha criticado la falta de respuesta ante la crisis de Ceuta que se generó a finales de julio

Sigue el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en directo: el debate entre los candidatos

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Tras una segunda pausa, los dos candidatos a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, han retomado el debate cara a cara con el bloque de política exterior, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mencionar a algunos líderes internacionales como aliados de la derecha y ha preguntado qué beneficios han generado para el bienestar mundial.

"La pregunta que me gustaría hacerle a los ciudadanos es la siguiente, después de este tiempo, qué bueno han traído los líderes de la nacional ultraderechista al mundo. ¿Ha traído algo bueno Trump al mundo, a Estados Unidos? ¿Ha traído algo bueno Millei, a Argentina? ¿Ha traído algo bueno el señor Bolsonaro en Brasil? Pues lo que no queremos para el mundo no lo queramos para nuestro país".

Rápidamente, el diálogo se ha girado hacia el tema de la crisis de Ceuta, la cual sigue causando un ambiente inestable y de desesperación en la sociedad, especialmente en la ceutí. Para ello, Feijóo ha recordado a los ciudadanos que en 2021 también hubo una crisis similar para la que Pedro Sánchez "aseguró que tenía la solución para la invasión que hubo y encima se lo agradece a Marruecos", sentencia el líder de los populares.

"¿Usted qué le agradece a Marruecos, que nos hayan invadido solamente dos veces, señor Sánchez? No me diga que nadie lo vio venir. ¿Sabe cuántos guardias civiles tenía usted en la frontera cuando se produjo la invasión? Cinco. Y 26 días el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta pidiéndole a usted que hiciera algo. El fracaso de su política exterior es histórico".

Las vacaciones de Sánchez en plena crisis de Ceuta

El candidato a las elecciones por el Partido Popular ha afirmado que “había convocatorios para entrar en España en redes sociales, se sabía el lugar, la forma y el modelo”. Además, ha querido mencionar una polémica que ya ha perseguido a Sánchez desde que el pasado 30 y 31 de julio cientos de inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta y es su respuesta tardía. “Usted estuvo 100 minutos en Ceuta y se fue a veranear 25 días. Ocultó durante meses que buques marroquíes estaban ocultando a los invasores”.

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Sin embargo, Pedro Sánchez ha asegurado que "no hay pruebas de que el régimen de Marruecos esté detrás de lo sucedido en Ceuta" y le asegura que "la política exterior para usted es dar golpe de pecho”. “Las relaciones internacionales se tienen que defender, pero necesitamos articular policitas de buena vecindad. Usted parece que se ríe cuando dice que me meto con Netanyahu o con Trump. Rechazar lo que está haciendo Israel en Gaza es algo que debería aplaudir”.

"Yo defiendo los principios y los valores de los tratados fundacionales de la Unión Europea y me parece un error y una falta de humanidad", terminaba asegurando Sánchez, mientras Feijóo aseguraba que "quiere una inmigración legal, ordenada, con contrato de trabajo, que cumpla las leyes, que se integre en nuestro país y que aprenda nuestro idioma. Y, por tanto, se van a acabar las regulaciones".