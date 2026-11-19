La Policía destaca un testimonio que relata que un militar cerca de la orilla vendió los flotadores

La Policía halla posibles "conexiones" entre "dinamizadores" de la entrada masiva en Ceuta y agentes de los Servicios de Inteligencia marroquíes

Compartir







El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha estimado que, tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, hubo miles de flotadores del mismo modelo en diversos tramos de la frontera de España con Marruecos. En un informe que la Policía ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la entrada masiva han expresado que es un hecho que "requiere organización".

En el informe estiman entre 4.000 y 30.000 los flotadores utilizados durante la incursión. No obstante, señalan que el escenario "más probable" tendría una cifra de entre 8.000 y 10.000 flotadores, una "media" de los cálculos más conservadores estima la cifra entre 4.000 y 5.000, y lo más expansivos entre 20.000 y 30.000.

De estas cifras, los agentes estiman que el 80% corresponden al mismo modelo, "fabricado en plástico de color negro y con un dibujo estampado a modo de neumático de automóvil". "Adquirir esa cantidad de flotadores, mismo modelo y marca, requiere organización", concluye el CENIF.

La Policía ha detallado que los migrantes entrevistados señalaron que compraron los flotadores en la localidad marroquí de Castillejos y en establecimientos de otras localidades, mientras que destaca un testimonio que relató que "un militar cerca de la orilla les vendió los flotadores que utilizaron ella y su amiga cobrándoles la cantidad de 270 dirhams marroquíes", que equivalen a 27 euros.

Por otra parte, el informe apunta a que no es "posible que los propios migrantes adquiriesen directamente en tiendas o venta 'online' los flotadores, ya que no dispondrían del 'stock' que les permita hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto, sin una planificación y pedidos previos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre 4.000 y 30.000 flotadores

En la investigación sobre la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta, la Policía pone el foco en que el flotador es "un elemento/efecto que sí se repite en todo momento y en esa zona" durante la entrada masiva. Además, "la concurrencia casi exclusiva y en gran cantidad de un único modelo de flotador, junto con el número limitado de distribuidores y puntos de venta, permite descartar un origen casual del 'stock' que aflora esos días" en Castillejos y "para ese rango de cantidades", señala el informe.

Subrayan que "no es posible adquirir 'online' este modelo de flotador para generar una disponibilidad por la cantidad y la inmediatez requerida por el suceso objeto de análisis". Asimismo, añaden que "no parece posible que los propios migrantes trajesen los flotadores desde fuera de Castillejos ya que ni las imágenes obtenidas ni las entrevistas realizadas así lo indican".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Parece que quienes cruzaron a Ceuta 'a nado' la frontera no se pusieron en su mayoría de acuerdo y portaron los elementos de flotabilidad 'desde sus casas', sino que una única partida de grandes dimensiones fue adquirida con anterioridad, distribuida de manera localizada y a su vez empleada de forma generalizada como se aprecia en las diferentes imágenes de los hechos", explica la Policía Nacional.

En otros informes, el CENIF apuntó a la participación de agentes de seguridad marroquíes en el "guiado" de migrantes en la entrada masiva e identificó a altos cargos políticos y policiales en las imágenes analizadas.