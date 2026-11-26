También ha dejado sin efecto la prohibición de acceso de terceras personas a la zona del siniestro y de tomar fotografías de la zona

La jueza del accidente de Urda autoriza a Adif las labores de reparación en la zona del siniestro

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La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, Toledo, ha dictado Auto, con fecha de 26 de noviembre, por el que se acuerda la prórroga del secreto de sumario que afecta a la totalidad del procedimiento judicial abierto en el que se investiga el accidente ferroviario de Urda. El siniestro mortal que tuvo lugar el pasado 28 de octubre y que dejó 69 personas fallecidas tras la colisión entre dos trenes de alta velocidad continúa siendo investigado para esclarecer los hechos y atribuir responsabilidades.

La prórroga, solicitada por el Ministerio Fiscal y que se extenderá por tiempo de un mes, hasta el próximo 28 de diciembre, tiene como objetivo salvaguardar el resultado de la investigación judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

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Asimismo, expone la jueza instructora, que a fecha de hoy subsisten los motivos originales que dieron lugar a la declaración del secreto de sumario, acordada el pasado 28 de octubre. Por lo que se acuerda dicha prórroga, sin perjuicio de nuevas prórrogas o, en su caso, el alzamiento de la medida.

En otra resolución, una providencia fechada también hoy, la jueza instructora deja sin efecto las medidas acordadas el pasado 28 de octubre y relativas a la prohibición de acceso de terceras personas a la zona donde se produjo el accidente ferroviario, así como la prohibición de toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

Por otra parte, el pasado 19 de noviembre la jueza dictó providencia por la que dio permiso para comenzar las labores de reconstrucción del tramo de vía afectado. Se prevé que las operaciones de restauración de las vías se lleven a cabo en un tramo de 400 metros por prevención, pese a que únicamente se vio afectado un tramo de 40 metros.