La línea Madrid-Sevilla encara dos semanas de obras tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo

La jueza del accidente de Urda autoriza a Adif las labores de reparación en la zona del siniestro

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Las operadoras ferroviarias y miles de viajeros continúan sin una fecha confirmada para la recuperación de las circulaciones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, suspendidas desde el accidente de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que murieron 69 personas. La reconstrucción de la infraestructura no estará terminada para el puente de diciembre, aunque el Ministerio de Transportes maneja un escenario optimista de unas dos semanas de trabajos. Si no surgen nuevos contratiempos, las vías podrían estar reparadas antes de Navidad, pero todavía no hay un calendario definitivo.

Así lo recogen diversas fuentes. Los técnicos de Adif acceden este viernes al punto del kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla para evaluar los daños en las vías, la señalización y la catenaria. La jueza que investiga el siniestro en el Tribunal de Instancia de Orgaz autorizó este jueves el inicio de las reparaciones, aunque antes es necesario completar la inspección y documentar todos los desperfectos.

De esa valoración dependerán tanto la planificación de las obras como una estimación más precisa de la reapertura. Mientras tanto, Renfe, Iryo y Ouigo mantienen cerrada la venta de billetes para los próximos días y muestran el 13 de diciembre como primera fecha disponible para reservar, coincidiendo con el cambio de horarios ferroviarios previsto para 2027.

Las reparaciones y las medidas de seguridad antes de recuperar el servicio

Adif necesita avanzar en las primeras comprobaciones sobre el terreno antes de poder establecer un plazo concreto. Desde el administrador de la infraestructura señalan que la estimación dependerá de cómo se desarrollen esos trabajos iniciales. Transportes calcula que la reconstrucción podría prolongarse alrededor de dos semanas, siempre que las revisiones no revelen daños adicionales. Para acelerar el proceso se recurrirá a la tramitación de urgencia en la contratación de los servicios de ingeniería y construcción. La previsión inicial del Ministerio era recuperar el servicio diez días después de recibir el permiso judicial, un plazo que comunicó Óscar Puente el 3 de noviembre, antes de dejar el cargo.

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La vuelta de los trenes tampoco supondrá recuperar de inmediato las condiciones habituales de circulación. La línea, sometida a una remodelación entre 2022 y 2026 con una inversión de 780 millones de euros, deberá pasar por una revisión en profundidad. Además, Transportes ha ordenado limitar el número de circulaciones para aumentar la separación entre convoyes mientras se completa la puesta en marcha del sistema de señalización ERTMS de nivel 2, que sustituirá al LZB. Su despliegue terminó en julio, pero la tecnología continúa en fase de pruebas, que se realizan durante las ventanas de mantenimiento nocturno de los fines de semana. La previsión es que entre en funcionamiento a comienzos de 2027.

Hasta entonces, las compañías deberán recurrir a trenes en doble composición, con dos convoyes acoplados, para reducir el impacto de la limitación de frecuencias en la oferta de plazas. También se ha establecido la obligación de circular a "marcha a la vista" cuando se produzca una desconexión del sistema LZB. Esto implica avanzar a una velocidad que permita detener el tren ante cualquier obstáculo que pueda aparecer en la vía. La caída de ese sistema estuvo en el origen del accidente de Urda y dio paso a una sucesión de órdenes erróneas desde el centro de control de Adif a los maquinistas de siete trenes que habían quedado detenidos por el apagón de la señalización en un tramo de 69 kilómetros.

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La autorización judicial para reparar la infraestructura está sujeta a varias condiciones. La jueza ha ordenado que Adif realice primero una inspección y trabajos topográficos y que elabore un inventario completo de los elementos dañados. Una vez finalizadas las actuaciones, el administrador tendrá que entregar al juzgado una relación detallada de todo lo que haya sido modificado, reparado o sustituido. La magistrada pretende así dejar constancia de las intervenciones realizadas en el lugar del siniestro e incorporar esa documentación a la causa, que continúa bajo secreto de sumario. La zona había permanecido precintada mientras se retiraban los trenes accidentados y se recopilaban las pruebas.

La tragedia de Urda fue el segundo gran accidente mortal en 10 meses en la línea Madrid-Sevilla, después del siniestro de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas. La crisis ferroviaria ha provocado la salida del ministro de Transportes y de los anteriores presidentes de Adif y Renfe, además de movilizaciones y convocatorias de huelga en el sector. Este viernes, sin embargo, el sindicato de maquinistas Semaf ha desconvocado el paro que tenía previsto para el lunes 23 de noviembre tras alcanzar un acuerdo con Transportes. Entre las medidas pactadas figura la implantación de nuevos protocolos de actuación ante situaciones meteorológicas adversas.