Marisa Arellano 28 NOV 2026 - 22:18h.

La casa la compraron sus padres, con mucho esfuerzo, emigrando a Alemania y se la entregaron en los años 60

La casa forma parte de un lote de viviendas que José Banús ha revendido y que ha terminado en empresas como Eon Capital

Compartir







Nieves tiene 73 años, es pequeña, delgada y acogedora. Nos recibe en una casa, la suya, por la que han pasado varias generaciones. Su abuela, que era ciega, presentía siempre cuando entraba y le gustaba pasarle la mano por el rostro, a ella y a sus hijos. Cuatro, dos varones y dos chicas.

La casa la compraron sus padres, con mucho esfuerzo, emigrando a Alemania, donde trabajaron muy duro y se la entregaron a finales de los años 60, un día antes de Nochebuena. Nines tenía 16 años. Ahora es ella la abuela, porque es de lo que más orgullosa se siente, y se entristece al contarnos como la nieta que vive con ella, de 11 años, está preocupada. "Es una niña, pero se da cuenta". "No quiero irme de esta casa abuela", nos cuenta lo que dice.

PUEDE INTERESARTE La situación de cuatro grandes dependientes de una residencia madrileña, en riesgo de desahucio

Ella ha tenido que enfrentarse ya a un intento de desahucio el pasado 25 de noviembre. A pesar de que la vivienda está pagada, que la heredó de sus padres porque es hija única y que ella lleva más de 30 años habitándola. La casa la construyó Banús, que edificó de manera masiva en los años 60 y 70 casas de protección social para las familias que venían del campo, o, como en el caso de la familia de Nines volvían de la emigración. Forma parte del lote que Banús ha vuelto a vender y ahora un tercer comprador la reclama.

Como en el caso de los padres de Nines entonces se compraba con letras de cambio, no con hipoteca, así que no se llevaba al registro de la propiedad, donde seguían a nombre del grupo empresarial de Banús. Y es esta circunstancia, a pesar de que las casas no podian estar en los asientos contables de Banús como un activo porque si no se hubieran pagado las letras de cambio se habría ejecutado la condición resolutoria y les habrían quitado las casas, la que han aprovechado para volver a venderlas, además, ya con una demanda de desahucio en marcha.

De manera que los terceros compradores, que ahora reclaman la propiedad, compraron a un precio por debajo de mercado precisamente porque estaban habitadas, sin tener en cuenta que en el catastro sí que aparecen los verdaderos propietarios, por lo que no pueden ser "ignorados ocupantes" como rezan las demandas de desahucio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nines no fue capaz de bajar el pasado 25 de noviembre a la calle, donde se congregaron vecinos, amigos y integrantes de la Asamblea por la Vivienda del Barrio del Pilar para apoyarla e impedir el desahucio. Es hipertensa y diabética y teme, porque le ha pasado por ejemplo cuando recibió la orden de alzamiento, que le dé una bajada de azúcar y acabar en el hospital. Y ahora tiene en la cabeza una fecha que no le deja dormir: el próximo 2 de diciembre. La fecha que ha fijado la Comisión Judicial para un nuevo desahucio.

A pesar de que el juzgado aceptó el recurso por vulnerabilidad y está aún a la espera de recibir el informe que debe elaborar servicios sociales. Algo que las hijas de Nines están intentando adelantar, porque la primera fecha que les dieron en servicios sociales era el 9 de diciembre. La Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar ha convocado de nuevo el día 2 de diciembre para apoyar a Nines y evitar el desahucio.