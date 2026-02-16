Fallece un hombre de 75 años al entrar en una vivienda en llamas en El Mirón, en Ávila

En el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del varón del que aún no constan más datos

Un varón de unos 75 años ha fallecido después de entrar al interior de una vivienda que se encontraba en llamas y que estaba situada junto a la iglesia del municipio de El Mirón, en Ávila.

Los hechos, según informa el 112, se han producido a las 13:43 horas, momento en el que la sala dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, por proximidad, y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que ha movilizado un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahita y unidad medicalizada de emergencias (UME).