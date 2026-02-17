Detenido en Suecia por prostituir a su mujer con más de 100 hombres

La mujer ha acusado a su marido de 60 años de obligarla a prostituirse con hombre que captaba por internet

Un hombre de 60 años ha sido detenido por haber prostituido a su mujer con al menos 120 hombres en Suecia, a los que captaba en anuncios por Internet. La esposa del detenido lo denunció el pasado octubre, aunque solo hasta ahora la Fiscalía sueca no había hecho público el caso.

La fiscal encargada del caso, Ida Annerstedt, ha informado que el detenido habría ofrecido a su mujer, de unos 50 años, a través de internet desde el año 2022, pero también directamente en persona a otros hombres para que la violaran. El acusado niega los abusos , pero la fiscalía asegura tener en su poder "una gran cantidad de material escrito y grabaciones telefónicas“, según ha explicado la fiscal.

El hombre de 60 años, se enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel

La Fiscalía, que presentará cargos el próximo 13 de marzo, ya está interrogando al centenar de hombres implicados en los abusos sexuales a la mujer. Unos 120 han sido identificados en este caso que pagaban por agredir sexualmente a la mujer, aunque no todos serán objeto de una investigación, ha explicado Annerstedt.

El hombre, un septuagenario, miembro del grupo motero Ángeles del Infierno, tiene antecedentes policiales por maltrato a su pareja, ahora denunciante. El detenido se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión, en un país donde el proxenetismo es un delito grave. El resto de hombres implicados podrían ser condenados con hasta un año de cárcel.