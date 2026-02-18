La primera hipótesis es de unla muerte accidental de la niña de seis años ante la falta de indicios de criminalidad

Una niña de seis años muere al precipitarse desde un sexto piso en Salamanca

La primera hipótesis de la Policía es la muerte accidental de la niña de seis años que se precipitó al vacío este martes desde un sexto piso en un edificio en Salamanca. Sin indicios de criminalidad y con pistas que sugieren que la pequeña se subió a un mueble para alcanzar la ventana abierta, desde dónde cayó al vacío.

La rápida movilización de los equipos de Emergencias no impidió que la menor falleciera en el lugar; la madre, que se encontraba en la vivienda, tuvo que ser atendida por su estado de agitación por lo ocurrido.

A la llegada de los sanitarios y la Policía al piso, donde vivía la menor, hallaron una ventana abierta y un mueble situado junto a ella, que refuerza la hipótesis de que la pequeña pudo subirse para asomarse a la venta, precipitándose al vacío.

La investigación policial permanece abierta, pero se descarta cualquier indicio de criminalidad en la muerte de la niña, que ha sumido a Salamanca en una conmoción por lo que parece ser un trágico accidente.