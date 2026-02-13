Su residencia había quedado aislada ante la inclemencia del temporal y, junto a su animal de compañía, tuvieron que ser evacuados

La intervención de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido clave para rescatar a un matrimonio de dos personas de avanzada edad y su mascota tras quedar atrapados en su lugar de residencia en Fuente el Fresno, Ciudad Real, ante el desbordamiento del arroyo del Tallar.

La operación para socorrerlos comenzó tras detectarse que la vivienda en la que se encontraban había quedado aislada por la crecida del cauce, lo que impedía la salida segura de sus ocupantes, tal como ha informado la UME.

El matrimonio, rescatado en plena sucesión de borrascas

Tras llegar a la zona, los efectivos de la UME accedieron al lugar, donde en esos momentos el terreno estaba inundado ante la crecida del arroyo y las incesantes lluvias que han sacudido a la región y a múltiples puntos de España en lo que continúa siendo una incesante sucesión de borrascas.

Abriéndose paso en sus vehículos durante la noche, los militares llegaron hasta el matrimonio, que junto a su animal de compañía fue evacuado sin que se tuviesen que registrar daños personales.

“Cuando cada segundo cuenta, la UME responde”, ha señalado el Ministerio de Defensa en un mensaje a través de ‘X’, donde dando las “gracias por estar ahí siempre”, han compartido un vídeo en el que puede verse la intervención, seguida también a vista de dron en el marco del operativo desplegado en las inmediaciones de la residencia afectada por la situación y la adversidad del temporal.

Las intervenciones multiplican con el temporal de lluvias

No en vano, el rescate de la UME en Fuente el Fresno se suma también al efectuado el jueves por la Guardia Civil en la localidad de Malagón (Ciudad Real), donde agentes auxiliaron a dos personas cuyo vehículo quedó atrapado en el agua.

Ante la situación dejada por el temporal, y tal y como ha informado desde Illescas (Toledo) el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, hay 64 efectivos de la UME en la provincia de Ciudad Real, donde se están centrando los esfuerzos en los embalses de Torre Abraham, que afecta al río Bullaque, y Gasset, que afecta a localidades como Fernán Caballero y Malagón.

De igual modo, ha señalado que está previsto cambiar el Puesto de Mando Avanzado a la localidad de Porzuna, más próxima a Fernán Caballero y Malagón.