La acusada está en libertad provisional y se le ha prohibido cualquier comunicación con los menores, al tiempo en que su guardería ha quedado clausurada

Los vídeos grabados por los trabajadores de la guardería cuya dueña fue detenida en Algemesí: de obligar a una niña a tragar un trozo de manzana a forzar a un menor a pegar a otro

Los niños de la guardería del municipio valenciano de Algemesí cuya propietaria fue detenida el pasado viernes por delitos de maltrato habitual y vejaciones continuadas a los menores a su cargo tienen ya garantizada su reubicación en otras escuelas infantiles.

Tal como ha señalado la Consejería de Educación valenciana, y después de que se decretase el cierre de la guardería en propiedad de la detenida, que llevaba 30 años operando, los niños tendrán ahora nuevos centros.

La reubicación del 100% de los niños, garantizada

"Podemos afirmar además que tenemos garantizado el cien por cien la reubicación de cada uno de los alumnos afectados", ha dicho la directora territorial de Educación, Inma Murgui, quien ha destacado la "colaboración, coordinación y comunicación fluida" que ha habido entre el Ayuntamiento de Algemesí, los centros de educación infantil y la dirección general de Centros e Inspección Educativa.

No en vano, ante el cierre preventivo de la guardería implicada, estas instituciones procedieron a la activación de un protocolo para "ofrecer alternativas rápidas y urgentes" para "garantizar la escolarización" de los niños en otros centros, “priorizando, en todo momento, el bienestar” de éstos, así como "la tranquilidad de sus familias".

Tras elaborar un censo de las familias damnificadas, y velando así por los niños y su situación, la Consejería de Educación subraya ahora que ya está cubierta esa necesidad de reubicarlos.

La dueña de la guardería, detenida por presuntamente maltratar y vejar a los menores

La dueña de la guardería, de 55 años, fue detenida el pasado viernes como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro, pero después quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia.

Para su arresto, resultaron claves las denuncias de algunos empleados del centro, así como algunas grabaciones que consiguieron realizar donde mostraban cómo la acusada se comportaba con algunos de los menores de su guardería. Además, también algunos progenitores habían expresado sus quejas a los cuidadores, presentando también denuncia.

Tras quedar en libertad provisional, a la acusada se le han impuesto restricciones severas para garantizar la seguridad de las víctimas. Así, tiene prohibido aproximarse y comunicarse por cualquier medio con los menores de la guardería, al igual que desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.

Trabajadores de su propia guardería denunciaron el maltrato a los menores

La acusada, presuntamente, llegaba a zarandear y golpear a los niños, además de someterlos a vejaciones y encerrarlos en habitaciones contiguas sin ningún tipo de supervisión o vigilancia, teniendo a su cargo a menores de entre 9 meses y 3 años.

Según apunta el medio Levante-EMV, la voz de alarma la dio una de las trabajadoras de la guardería que grabó alguna de las escenas, entre ellas una en las que se ve a la mujer sujetando a una niña de poco más de un año para obligarla a comer un trozo de manzana, y otra en la que coge la mano de un niño que había sido agredido para pegar a su agresor, otro menor.

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí ha informado de que la escuela infantil es de titularidad privada y de que no puede ofrecer ninguna información sobre los hechos al tratarse de un caso judicializado donde debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores.