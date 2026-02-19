Una mujer ha sido detenida en Palma por tratar de matar a su marido envenenándole con medicamentos en la comida

Detenida una mujer en Valencia tras confesar que envenenó a su pareja: el hombre tenía antecedentes por agresión sexual

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer a la que atribuye un delito de intento de homicidio por tratar de acabar con la vida de su marido mezclando altas dosis de medicamentos en los alimentos y bebidas que ingería la víctima.

Fuentes próximas a la investigación han informado de que los hechos se remontan al pasado enero, cuando el hombre sufrió una crisis de salud que requirió de asistencia sanitaria y levantó sospechas sobre su origen. El presunto envenenamiento fue puesto en conocimiento de la Policía, que inició una investigación que condujo a la detención de la mujer este miércoles.

PUEDE INTERESARTE El hombre que envenenaba a su sobrina en Requena empleaba arsénico en el bote de soja: la joven terminó falleciendo

Tanto la detenida como el hombre, que se recuperó de la intoxicación por medicamentos, tienen entre 40 y 50 años, han indicado las mismas fuentes. La mujer ha sido puesta este jueves a disposición del juzgado de guardia de Palma.

Otro intento de envenenamiento

Hace unas semanas que la Guardia Civil de Valencia detuvo a una mujer por un presunto delito de asesinato tras confesar que había administrado pastillas en el desayuno a su pareja, un hombre con antecedentes por agresión sexual y que cumplió trece meses de prisión provisional por abusar de menores.

PUEDE INTERESARTE Muere en Sicilia la joven valenciana que denunció a su tío por envenenarla: se investigan las desavenencias por una herencia

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, la mujer se arrepintió de su acción al ver que el hombre se encontraba muy mal y estaba a punto de morir, alertó a los servicios sanitarios y posteriormente confesó los hechos a los agentes. La mujer ha pasado a mediodía de este miércoles a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Llíria (Valencia).