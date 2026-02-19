Airam puede estar escondido, según su madre, pero se descarta que haya salido de la isla de La Palma

Buscan a Airam, hijo de la cineasta Mercedes Afonso, un joven con espectro autista y altas capacidades, desaparecido en La Palma

Compartir







Mercedes Afonso, la madre de Airam Concepción, el joven de 20 años con trastorno del espectro autista y altas capacidades que se busca en la isla de La Palma desde el pasado martes, ha afirmado este jueves que su hijo ha sufrido un "colapso de autismo" y cree que tiene "miedo" y debe de estar "escondido".

En rueda de prensa ha apuntado que su hijo es un "superviviente" que en su vida "ha sobrevivido a situaciones increíbles" y entiende que ahora no se fía "de nadie" porque ha sufrido un proceso de "colapso" que suele corresponderse con un primer día en el que está "alterado" y se mueve "mucho" y a partir de ahí "busca esconderse".

PUEDE INTERESARTE Buscan a Paula, una menor de 15 años desaparecida en Elche

MI hijo es un superviviente, ha sobrevivido a situaciones increíbles pero no se fía de nadie telecinco.es

"Él vivió una experiencia muy traumática hace seis meses y creemos que el lunes, por un hecho, se revivió eso que él ha pasado", ha indicado, remarcando que es lo que sostiene también su psicóloga clínica, que se ha desplazado a la isla para ayudar en la búsqueda.

Él vivió una experiencia muy traumática hace seis meses y creemos que el lunes, por un hecho, se revivió eso que él ha pasado

Mercedes, su madre, mantiene la esperanza

No obstante, Mercedes ha lanzado un "mensaje de esperanza": "Creo que mi hijo está escondido, probablemente muy cansado, pero él seguro que está buscando agua para beber y comida. Mi hijo, en otro momento ha comido plantas y bichos, ya lo ha hecho antes, entonces creo que él está en esa situación".

Creo que mi hijo está escondido, probablemente muy cansado, pero él seguro que está buscando agua para beber y comida telecinco.es

Ha apuntado ahora mismo está en un "muy buen momento familiar" y está "muy contento y muy ilusionado", pero se ha sentido "desbordado por una situación" y cree que "su manera de sobrevivir ahora mismo es esconderse".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha dicho también que "es importante que no se le llame por su nombre porque él ahora mismo está muy desconfiado de todo el mundo y si alguien que no conoce le llama por su nombre ya es algo para echarse a correr".

Es importante que no se le llame por su nombre porque él ahora mismo está muy desconfiado de todo el mundo telecinco.es

Entonces, ha proseguido, "lo mejor es que se le visualice, se llame inmediatamente a este teléfono que se ha dado, se intente mantener contacto visual o por lo menos desde una lejanía, no acercarse a él, no vigilarle sino simplemente intentar mantener contacto", hasta que la familia y los equipos de seguridad puedan llegar hasta él.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pedro Afonso, tío de Airam y que ejerce como portavoz de la familia, ha agradecido la participación de todos los efectivos de seguridad y del Cabildo en la búsqueda de su sobrino, al tiempo que ha subrayado que las labores se realizan entre los municipios de Breña Alta, Mazo y Breña Baja.

Ha apuntado que la última localización de la que tienen constancia es en Los Cancajos, el día de los 'Indianos', y ante la avalancha de llamadas tanto al 112 como al 091 o teléfonos de la propia familia, se ha decidido centralizar ese servicio en el Cecopin, en el número 922 437 650.

No es una rescate al uso: puede estar escondido no accidentado

"Sabemos los que estamos aquí cuál es la situación de los terrenos, pues hay barrancos, hay muchos sitios donde puede estar y por su personalidad posiblemente puede ser que esté escondido, no estamos en un rescate al uso, es decir, no estamos en principio buscando una persona que está accidentada, sino posiblemente puede ser una persona que está escondida, porque psicológicamente lo que hace esconderse de cualquier multitud o de cualquier persona, no es una persona agresiva", ha señalado.

Psicológicamente lo que hace esconderse de cualquier multitud o de cualquier persona, no es una persona agresiva telecinco.es

Se descarta que haya salido de la isla

Pedro da por descartado que haya salido fuera de la isla ya que no hay cargos en su tarjeta de crédito ni "nada" que indique que haya podido salir y avanzado que para esta noche se prepara un dispositivo con cuatro drones, con cámaras térmicas, para "ir mapeando" las mismas zonas en la que se le busca.

"Cualquier testimonio que nos llega es analizado, es contrastado, si puede ser, a lo mejor hay una persona que se le parece, no importa, que nos lo digan, lo investigamos y sabemos si puede ser o no puede ser, porque se puede haber rodado, se puede haber movido", ha destacado, apuntando que es posible que por el día se quede escondido y se mueva por la noche porque se siente más seguro.

Efectivos de la Guardia Civil ampliaron en el día de ayer la búsqueda por mar y aire. Así, mientras patrullas, voluntarios, y efectivos de emergencias prosiguen con la búsqueda en tierra, en concreto por la zona de Los Cancajos, por donde hay "indicios" de que podría estar el joven, el dispositivo se ha visto ampliado por dos helicópteros, del Ges y la Guardia Civil, y una Salvamar de Salvamento Marítimo.

Según la descripción facilitada por los cuerpos de seguridad. Airam mide 1.70 metros de altura, tiene los ojos azules y el pelo rubio.