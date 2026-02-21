Ingresa en el Centro de Menores de Zambrana el supuesto autor de la muerte del joven en Valladolid

Los hechos ocurrieron a mediodía del viernes en la calle Democracia, cerca del colegio Amor de Dios de Valladolid

Muere un joven de 18 al que supuestamente apuñaló un niño de 13 cerca de un colegio en Valladolid

Compartir







ValladolidEl menor de edad, de solo 13 años, que fue identificado como supuesto autor material de las puñaladas que causaron ayer la muerte a un joven de 18 años en Valladolid, ha ingresado en el Centro de Menores Zambrana de la capital vallisoletana, han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron a mediodía del viernes en la calle Democracia, cerca del colegio Amor de Dios de Valladolid, donde al parecer este adolescente agredió con un arma blanca al joven, que acababa de cumplir la mayoría de edad, aunque otras dos personas, una menor de edad y otra adulta que se encontraban en el lugar de los hechos, también son investigadas.

La víctima recibió tres cuchilladas en el tórax y costado

El joven fue atacado por un grupo de menores a primera hora de la tarde en la parte posterior del colegio Amor de Dios, en la calle Democracia. Ninguno de ellos era alumno del centro escolar. Todos los responsables han sido identificados y detenidos. Uno de ellos, un joven de tan solo 13 años, ha sido identificado como el presunto autor material del crimen.

La víctima, que recibió tres cuchilladas en la zona del tórax y el costado, fue llevado de urgencia al Clínico, donde finalmente ha fallecido pasadas las cuatro de la tarde, según ha confirmado ‘El Norte de Castilla’. Los tres sospechosos son de origen sudamericano, por lo que los agentes están investigando si el crimen podría estar relacionado con una banda latina.