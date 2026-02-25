Piden 33 años de prisión para el autor del 'crimen de la maleta' de Vigo: la dejó tirada en un descampado

La Fiscalía ha pedido 33 años de prisión para el autor del conocido como el 'crimen de la maleta' de Vigo,

Los vecinos de Vigo donde apareció una maleta con un cuerpo en su interior: "En shock y sin dormir"

La Fiscalía ha pedido 33 años de prisión para el autor del conocido como el 'crimen de la maleta' de Vigo, Manuel Durán, alias 'O Chioleiro', acusado de haber matado el 14 de septiembre de 2023 a su entonces pareja, Carmen, con la que compartía habitación en un piso próximo al estadio de Balaídos.

En septiembre de 2023, el acusado y la víctima eran pareja y vivían en una habitación alquilada. El día del asesinato, a las 23:22 horas, el hombre agarró a la mujer por el cuello y le clavó un cuchillo o instrumento similar de unos 8 centímetros de largo en la clavícula y el pecho, que le alcanzó el corazón y le causó la muerte.

Carmen no tuvo oportunidad de defensa por estar desprevenida en su domicilio y confiar en su pareja. Tras matarla, el acusado utilizó la tarjeta bancaria de ella en farmacias, supermercados y gasolineras, y para el pago de facturas personales, por un total de 1.813,82 euros. No solo eso. Tuvo, presuntamente, la sangre fría de meter el cadáver en una maleta.

El cadáver fue localizado en una maleta en avanzado estado de descomposición

El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición el 22 de febrero de 2024 en el interior de una maleta en una finca situada entre los barrios de Balaídos y Fragoso, en Vigo. La valija llevaba meses abandonada en un descampado en el barrio de Balaídos a la vista de los vecinos, pero nadie le había dado importancia, hasta que un repartidor dio la voz de alarma por el olor que desprendía, a pesar de su embalaje.

El plástico que cubría la maleta no era film transparente como el que se utiliza en los aeropuertos, sino que, correspondía al envoltorio de un colchón y coincidía con el de la habitación que ocupaban 'O Chioleiro' y la víctima. Los agentes hallaron sangre en el colchón nuevo, y en el interior de la habitación pudieron localizar también huellas y restos biológicos, por lo que situaron ahí el escenario del crimen.

Según el escrito de acusación, la Fiscalía califica la agresión como constitutivos de delitos de asesinato con alevosía y continuado de estafa con las agravantes de género, reincidencia y parentesco. Por el asesinato, solicita 30 años de prisión para el procesado y otros tres años de reclusión por estafa, así como una indemnización a la hija de la víctima de 84.313,82 euros, a la madre en 50.500 euros y a cada uno de los tres hermanos en 19.500 euros, lo que supone más de 193.000 euros en total.

El impacto del asesinato en la vecindad fue atroz

Los vecinos y vecinas sufrieron un impacto difícil de olvidar al ser encontrado el cadáver en una maleta. “Estoy en shock y sin dormir sabiendo que estaba eso ahí”. Muchos casi entonaban el mea culpa por no haber dado la señal de alarma antes, pero nadie pensaba que en esa maleta podía haber un cadáver. “Lleva mucho tiempo pero no le di importancia porque ahí tiran de todo”.

“Me enteré cuando vi que estaba la policía”, cuenta otra vecina de la rúa Espedrigada, “fue aquí al lado de mi casa y claro, te pones un poco nerviosa”. “Todavía estoy en shock, me cuesta creer que sucedan estas cosas”, confesaban los vecinos.

Durán ya había cometido asesinatos antes

Durán es un sexagenario con dos asesinatos previos en su historial delictivo, el de su abuela a finales de la década de 1980 y el de una vecina y amiga suya, Alicia, en A Lama (Pontevedra) en diciembre de 2004, por el que cumplió 17 años, 6 meses y un día de condena.

Tras ser detenido días después de que apareciera el cadáver de Carmen, el hombre permanece encerrado desde el 1 de marzo de 2024 en prisión provisional.