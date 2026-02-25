Carlos Plá Valencia, 25 FEB 2026 - 19:30h.

Los agentes circularán con un patinete eléctrico diseñado por una empresa valenciana y realizarán controles de velocidad, alcohol y drogas, además de detectar vehículos ilegales

El 47% de los peatones se siente inseguro ante patinetes y otros vehículos de movilidad personal cuando camina por Barcelona

Valencia contará con la primera unidad que patrulle en patinete eléctrico las vías ciclistas. Los más de 200 kilómetros de carriles bici de la ciudad cuentan desde ahora con una nueva unidad de la Policía Local, creada específicamente para garantizar la seguridad vial y la movilidad sostenible.

El nuevo Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas cuenta con 12 agentes que patrullarán a bordo de patinetes eléctricos diseñados especialmente para el cuerpo. Su objetivo es ordenar, proteger y mejorar la convivencia entre viandantes, vehículos a motor tradicionales, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos.

Esta unidad policial velará por el cumplimiento de la normativa aplicable a bicicletas y VMP, realizará controles de velocidad, alcohol, drogas, utilizará un medidor pionero para detectar los patinetes eléctricos ilegales y localizará –junto con la ayuda de peatones y ciclistas— los puntos conflictivos o desperfectos en la red ciclista de la ciudad para proceder a su mejora.

La alcaldesa, María José Catalá, ha resaltado que “desde 2019 a 2023 crecieron en un 186% los siniestros en esta ciudad vinculados con los vehículos de movilidad personal”.

Máxima capacidad de respuesta

Los patinetes eléctricos de la nueva unidad de la Policía Local de València han sido diseñados especialmente por una empresa valenciana para el servicio policial, ya que son seguros para el patrullaje, minimizan los riesgos para los agentes y garantizan la máxima visibilidad y capacidad de respuesta ante cualquier urgencia. El uso del VMP permite una patrulla integrada en la red de movilidad urbana, con mayor capacidad de observación directa y detección precisa de infracciones como velocidad inadecuada, circulación indebida o maniobras peligrosas.

Su reducido tamaño y gran maniobrabilidad facilitan la aproximación rápida a puntos conflictivos y la inspección del estado del carril, señalización y elementos de seguridad. En intervenciones con usuarios infractores, los VMP ofrecen la agilidad necesaria para alcanzar y detener con seguridad a quienes intenten evadir la acción policial.

Esta unidad refuerza de forma eficiente y sostenible la presencia policial en espacios donde los vehículos tradicionales de seguridad ciudadana muestran limitaciones operativas.

Los 12 agentes en patinete forman parte de los 34 nuevos policías que se han incorporado recientemente a la sección de motoristas de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local de València, formada ahora por 71 efectivos.