Un buzo halla en el mar los pantalones de Airam, el joven de 20 años desaparecido en La Palma

La búsqueda de Airam en La Palma se centra en el análisis de las cámaras de seguridad y la geolocalización de su móvil

Los pantalones que llevaba puestos el joven de 20 años desaparecido en La Palma, Airam Concepción Afonso, fueron localizados en el mar el pasado lunes 23 de febrero en aguas próximas al municipio de Breña Baja, en la vertiente este de la isla.

Según los datos que han trascendido, la prenda fue encontrada en el fondo del mar en las cercanías de la cabecera, una pista más que se suma a los restos de la mochila encontrada en cuyas telas se pudieron encontrar restos de ADN.

Encontrados por un buzo

Este hallazgo fue comunicado por fuentes de la Guardia Civil, que dirige la investigación de esta desaparición. Los pantalones fueron encontrados por un buzo particular durante una inmersión, a unos diez metros de profundidad.

No obstante, no fue hasta el martes cuando se confirmó que la citada prenda pertenece al joven desaparecido, después de la realización de pruebas y la valoración de indicios.

Cabe recordar que la mochila de Airam, de color negro, fue localizada también en un punto del litoral próximo al aeropuerto de La Palma, es decir, a escasa distancia de donde ahora se han hallado los pantalones.

Diez días de búsqueda

Airam, que padece trastorno del espectro autista con altas capacidades, desapareció el pasado 16 de febrero, coincidiendo con la celebración en La Palma de una de sus fiestas más multitudinarias, Los Indianos.

Según las imágenes divulgadas por parte de la Guardia Civil, al joven se le vio en el interior de una guagua y, poco después, andando por calles de Santa Cruz de La Palma, en dirección al principal foco de la celebración carnavalera, la Calle Real.

Durante estos días, su familia ha hecho varios llamamientos que han movilizado en su búsqueda a la población palmera. La madre del joven, Mercedes Afonso, ha explicado que su hijo, de 1,72 metros de estatura, ojos azules y complexión delgada pero fuerte, es autista de altas capacidades y podría estar atravesando un proceso de colapso asociado a su condición, confirmado por su psicóloga clínica, lo que puede derivar en la necesidad de aislarse y esconderse.

En aquel momento, Airam llevaba una sudadera negra, unos pantalones azules y una mochila negra.