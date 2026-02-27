Este accidente ha ocurrido en el lago Tahoe, en las montañas de Sierra Nevada, California

Una tormenta histórica en EE.UU supera a Filomena en duración, fuerza y acumulación de nieve

Las nevadas en Estados Unidos durante estos meses del año están siendo históricas. La nieve no deja de caer en el país, llegando a acumular cantidades que pueden llegar a ser peligrosas tanto en ciudad como en lugares de montaña. En una estación de esquí de California, un rescate al límite de un joven esquiador, ha dejado imágenes impactantes del riesgo que se puede sufrir durante este fuerte temporal.

El joven, que tras una caída se mantenía bajo la nieve ahogándose con la misma, se encontró sepultado de cuerpo entero después de descender a toda velocidad por la ladera de la montaña. Fue encontrado con los esquís sobresaliendo de la nieve mientras otro esquiador intentaba, a toda prisa, liberarle la cabeza.

Peligro continuo de avalancha

El esquiador rescatado vio de nuevo la luz cuando consiguieron tirar de su casco hacia la superficie. En ese momento, el joven tomó oxígeno y movió las manos en señal de vida. Este accidente ha ocurrido en el lago Tahoe, en California, una semana después de que una avalancha sepultara a un grupo de 15 personas de las que 8 murieron.

La cantidad de nieve en la zona es espectacular, nieve fresca que crea una capa débil sepultada por nieve en polvo recién caída, cualquier vibración, un esquiador, viento, peso extra o incluso un ruido, puede desencadenar un deslizamiento.

En estas zonas de montaña donde la nieve cae sobre lugares escabrosos, es recomendable ir con todo el cuidado posible. Para que las avalanchas se produzcan, no necesariamente tienen que darse condiciones adversas, ya que cualquier pequeño fallo o incidente, puede causar desprendimientos severos en cuestión de segundos.