Muere un joven de 26 años en una fiesta ‘rave’ en Cardedeu, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han descartado los signos de violencia en la muerte del joven

Muere un joven de 19 años al caer por un terraplén tras desviarse el coche en el que viajaba en Ardales, Málaga

Compartir







BarcelonaUn joven de 26 años ha muerto en una fiesta rave en Cardedeu, Barcelona. La víctima ha sido encontrada en el interior de una furgoneta inconsciente, tal y como informan fuentes policiales. Los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento a la llegada, según informa 'Rac1'.

Los Mossos d'Esquadra han descartado los signos de violencia en la muerte del joven, aunque están a la espera de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.

Los amigos lo encontraron en el interior de una furgoneta

El aviso a emergencias llegó poco antes de las 12:00 horas de la madrugada del sábado. Los amigos de la víctima llevaban un rato sin saber nada del joven y acabaron encontrándolo en el interior de una furgoneta inconsciente. Cuando los Mossos llegaron al lugar, la fiesta había acabado y solo quedaban los equipos de música, los altavoces y los generadores de electricidad.

En la zona solo quedaban medio centenar de personas. La Policía continúo supervisando el lugar para asegurarse de que los vehículos abandonaban el lugar.

El pasado mes de noviembre, otra persona falleció en una fiesta rave en Santa Linya, Lleida. El joven de 30 años sufrió un ataque al corazón y fue asistido por asistentes en la fiesta y una patrulla de Mossos. Al final, acabó perdiendo la vida en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida.