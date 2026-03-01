Rescatada una pareja que quedó atrapada por nieve y hielo en el pico Dos Hermanas en Segovia

Los especialistas tuvieron que realizar el rescate mediante una técnica de cuerda corta y mini largos

Agentes de la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a dos senderistas, dos jóvenes de 19 y 20 años, que habían quedado bloqueados por la acumulación de nieve y placas de hielo en el Pico de Dos Hermanas, en la vertiente segoviana del término municipal del Real Sitio de San Ildefonso.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, el aviso fue gestionado por el Centro Operativo de Servicios (COS) que activó un dispositivo de intervención rápida y segura y hasta el lugar se desplazaron especialistas del GREIM de la Guardia Civil con base en Navacerrada, quienes localizaron a los senderistas en una zona comprometida por el estado del terreno.

Fueron localizados en una zona rocosa de 'Los Claveles'

Los jóvenes, una chica de 19 años y un chico de 20 años vecinos de Rivas-Vaciamadrid, fueron localizados en una zona rocosa de 'Los Claveles', donde habían quedado atrapados por el hielo y la niebla y no podían avanzar debido a la fuerte pendiente y a la falta de material.

Los especialistas de la Guardia Civil accedieron a ellos y tuvieron que realizar el rescate mediante una técnica de cuerda corta y mini largos, logrando evacuarlos con seguridad.

Los dos jóvenes fueron trasladados en perfecto estado de salud hasta el Puerto de Navacerrada donde de madrugada los recogió un familiar.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en actividades de montaña durante la época invernal, planificar adecuadamente las rutas y consultar la previsión meteorológica, así como ir provistos del material técnico adecuado para evitar situaciones de riesgo.