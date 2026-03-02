El hombre se ha personado a primera hora de esta mañana en la comisaría para confesar el crimen

MadridLa Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de la muerte de su casera, una mujer de unos 30 años, este lunes en el distrito madrileño de Carabanchel, en cuya comisaría se ha personado a primera hora de esta mañana el supuesto autor, de nacionalidad venezolana, para confesar el crimen.

Posteriormente, según informa la Jefatura Superior de Policia de Madrid, varios agentes han hallado a una mujer sin vida con signos de violencia en la calle Oropéndola de Madrid.