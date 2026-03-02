Los tres miembros de la banda Dominican Don't Play (DDP) juzgados por asesinar a un joven han negado la acusación

Los tres miembros de la banda Dominican Don't Play (DDP) que son juzgados desde este lunes como autores intelectuales de un ataque a una banda rival en el que murió un joven en Fuenlabrada (Madrid) y otros tres resultaron heridos niegan la acusación, mientras la Fiscalía incide en que unos lo planearon y otros llegaron a participar en un crimen motivado por una reyerta anterior.

La Fiscalía y la acusación particular piden para dos de los acusados la pena máxima en España, prisión permanente revisable, más 75 años de cárcel al considerar acreditado que se trató de un asesinato consumado y de tres tentativas de asesinato cometidos en el seno de una organización criminal (los Dominican Don´t Play). De hecho uno es el 'suprema' (líder) de un 'coro' (grupo) de esa banda.

Para cada uno de estos dos acusados (Joaquín D.M. y Kevin H.N.) el ministerio público solicita además 3 años y medio de cárcel por tenencia ilícita de armas y de arma prohibida, mientras que para el tercer miembro de los DDP (Benji M.S.) pide cinco años de cárcel por su pertenencia a la banda.

Fiscalía y acusación piden la pena máxima

Para el cuarto acusado (Viorel G.), la Fiscalía pide 53 años por el asesinato consumado y las tres tentativas, sin ver probado que perteneciera a los DDP. El juicio ha arrancado este lunes con la selección del jurado y los informes iniciales de cada parte, en los que los letrados de los acusados han adelantado que pedirán su absolución porque no participaron en los hechos que se les imputan, ocurridos el 3 de octubre de 2022 en las cercanías de la discoteca Cañabrava, de Fuenlabrada.

Según las acusaciones, Joaquín y Kevin planearon el ataque contra presuntos miembros de los Trinitarios con los que se habían peleado días antes, tras lo que Kevin y Viorel llevaron hasta la discoteca a dos menores que tirotearon y apuñalaron a las víctimas (una mortal). Estos menores ya fueron condenados como autores materiales por un tribunal específico.

El letrado de Joaquín D.M. ha negado la autoría intelectual que se le atribuye y además ha solicitado el archivo de la causa para su defendido, porque se han vulnerado sus derechos y ha sufrido indefensión.

"Una clara diferencia entre indicios y una prueba de cargo"

Por su parte, el letrado de Kevin H.N. ha negado su autoría y ha querido dejar claro al tribunal que "hay una clara diferencia entre indicios (expuestos por el fiscal) y una prueba de cargo". Mañana martes se conocerán los informes de las dos defensas restantes.

El letrado de Benji M.S., que está acusado de pertenecer a organización criminal junto a Joaquín y Kevin, ha adelantado en declaraciones a los periodistas que su defendido no pertenece a los Dominican Don´t Play y que considera que este grupo no es una banda criminal. El cuarto acusado, Viorel G., sostiene que le ofrecieron hacer de chófer a cambio de droga, sin saber para qué, han adelantado fuentes de su defensa.

"Muchísima prueba" contra los acusados

Por el contrario, el fiscal ha expuesto que hay pruebas de que los acusados cometieron los delitos y ha subrayado que tres de ellos pertenecen a los Dominican Don´t Play, motivo por el que quisieron atacar a miembros de los Trinitarios, aunque ninguna de las víctimas lo era: solo algunos estaban en ese entorno.

El letrado de la acusación particular que ejerce la familia del joven fallecido ha explicado a la prensa que hay "muchísima prueba" contras los acusados, como imágenes de cámaras de seguridad o conversaciones. "Utilizan a menores para matar, porque les sale muy barato. Esto hay que pararlo como sea", ha añadido.