La familia alertó a las autoridades de que el pequeño había desaparecido de su casa en la localidad burgalesa

Los agentes lograron encontrar al menor tras un dispositivo que le localizó andando por un camino cercano a la población

Un niño de 3 años que salió de su casa en plena noche en Valdemiro, Bugos, ha sido localizado en buen estado por agentes de la Guardia Civil después de que su familia alertase de que había desaparecido al percatarse de su ausencia en el domicilio.

Nada más tener conocimiento del caso, los agentes de la Benemérita se pusieron en marcha activando un dispositivo de búsqueda ante los indicios que apuntaban a que el menor habría salido de la vivienda y se habría echado a andar.

El suceso tuvo lugar en torno a las 23 horas del lunes y el pequeño habría cogido el teléfono de la madre, ante lo que existía la posibilidad de poder ser georreferenciado y conocer las coordinadas exactas en dónde se encontraba. No obstante, y gracias al despliegue puesto en marcha, los agentes del Instituto Armado pudieron localizarle en apenas 30 minutos.

Fue un aviso de una de las patrullas la que alertó de que el pequeño iba andando por un camino cercano a la población. Así, tras verificar que se encontraba ileso y en buen estado, fue asistido en primera instancia por los agentes, que le facilitaron ropa seca de abrigo, tras lo que fue devuelto a la familia.

Afortunadamente, todo quedó en un susto que ahora vuelve a advertir de la necesidad de mantener todas las precauciones posibles con los menores para prevenir este tipo de incidentes.