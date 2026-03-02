Patricia Martínez 02 MAR 2026 - 15:03h.

La muer caminaba por una acera con tres personas más cuando fueron arrollados por el vehículo

El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia realizada tras el accidente

Cuntis, PontevedraUna mujer ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido este pasado domingo, entre un coche y un tractor, en el municipio pontevedrés de Cuntis.

El siniestro sucedió pasadas las ocho de la tarde de este domingo en un tramo recto de la carretera nacional N-640 a la altura de la aldea de Anllada, en Cuntis. En un primer momento, un vehículo que circulaba por la carretera impactó contra un tractor, cuya conductora resultó ilesa. Pero después del primer impacto, el vehículo salió disparado y golpeó de lleno contra una mujer que en ese momento caminaba por la acera, dejándola herida.

La Guardia Civil de Pontevedra ha confirmado que el conductor del turismo dio positivo en el control de alcoholemia realizado tras el accidente, con una tasa alta, constitutiva de delito.

El conductor se tambaleaba y le costaba mantenerse en pie, según los testigos

La mujer herida grave fue trasladada a un centro hospitalario de Pontevedra con pronóstico grave. Algunos testigos que observaron el accidente han contado aun sorprendidos como el conductor tras el impacto se tambaleaba "y no sabía contra quien había chocado”.

Los agentes de la guardia civil tuvieron que ayudarlo a meterse dentro del coche para realizarle la prueba de alcoholemia porque según cuentan efectivos de emergencia desplazados hasta el accidente “le costaba mantenerse en pie”.

El conductor, de 68 años circulaba por la N-640 en dirección hacia A Estrada cuando por causas que se desconocen chocó primero contra un tractor, que estaba realizando una maniobra en un cruce. El impacto fue tan fuerte que el remolque quedó encajado con la cabina. Por suerte, la conductora del vehículo agrícola salió ilesa.

Peor suerte tuvo una vecina que caminaba con tres personas más en ese momento, por la acera a solo unos metros. Volvían de una excursión cuando el vehículo accidentando impactó contra el grupo. Mientras que los demás pudieron esquivar el golpe, una de las mujeres resultó herida de gravedad.

Al lugar del suceso acudieron efectivos de Emerxencias de Cuntis, ambulancias del 061, así como la Guardia Civil de Tráfico, que se encargó de realizarle la prueba de alcoholemia al conductor, y el propio alcalde de la localidad, Manuel Campos, que circulaba por la zona y fue de los primeros en encontrarse el accidente.