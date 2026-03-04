Miguel Salazar Madrid, 04 MAR 2026 - 17:00h.

El presentador homenajea al periodista tras fallecer a los 78 años y le da su pésame a sus seres queridos

La emotiva despedida de Ana Rosa Quintana a Fernando Ónega: “Se va un profesional irrepetible, pero queda su legado, el rigor, la elegancia…”

Compartir







El periodismo está de luto. Fernando Ónega, uno de los periodistas mejor valorados de este país, ha fallecido a los 78 años. El profesional de la comunicación se convirtió en uno de los símbolos del periodismo político al ser autor de buena parte de los discursos del expresidente Adolfo Suárez.

Joaquín Prat, al igual que muchos compañeros de profesión como Ana Rosa Quintana o la misma reina Leticia Ortiz, no ha podido pasar por alto dedicarle unas bonitas palabras a Ónega y a su familia. El presentador ha arrancado 'El tiempo justo' con un emotivo homenaje al padre de las también periodistas Cristina y Sonsoles.

El emotivo homenaje de Prat a Ónega

"Muy buenas tardes, bienvenidos a 'El tiempo justo'. Ayer murió Fernando Ónega, un referente del periodismo en esta España tan querida por todos nosotros", comienza diciendo Prat como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El televisivo valora a Ónega como un "maestro del periodismo". "Seguramente él no se identificaría como un maestro de la profesión, su modestia le impedía colgarse ese título", asegura en el programa de Telecinco. "Pero sí lo era, era un mestro del periodismo", agrega.

PUEDE INTERESARTE Kiko Rivera habría solicitado la custodia compartida de sus hijas a Irene Rosales, según Luis pliego

Joaquín Prat termina la dedicatoria dando su más sentido pésame a sus seres queridos. "Desde aquí, todos los que hacemos 'El tiempo justo', le queremos mandar un fortísimo abrazo y nuestro pésame más sentido y sincero a toda su familia, a Ángela, su viuda; a sus hijos Cristina, Sonsoles y Fernando", comparte.

Uno de los periodistas más reconocidos

Referente del periodismo español, Ónega pasó por la Cadena Ser, por la Cope y también presentó informativos en Telecinco y Antena 3, además de dirigir distintas tertulias de opinión. Fernando Ónega también escribió varios libros como 'Puedo prometer y prometo, 'Qué nos ha pasado, España', o 'El termómetro de la vida', entre otros.

Su último gran reconocimiento llegó justamente este mismo lunes, cuando fue valorado con el Premio de Periodismo El Correo-Fundación Vocento por su artículo 'Salvar las instituciones' que publicó en el medio 'La Vanguardia'.