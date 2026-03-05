Javier Remírez, portavoz del Gobierno, ha señalado que, en el ámbito de sus “competencias”, el Ejecutivo foral ha actuado correctamente

Los vecinos de Cintruénigo, Navarra, se movilizan tras la muerte de Sara Jiménez, víctima de acoso escolar

La localidad navarra de Cintruénigo sigue conmocionada por la muerte de Sara Jiménez, la menor de 17 años que sufría acoso escolar, según declaró la familia. Hoy mismo los vecinos de la localidad se han movilizado contra lo sucedido.

El alcalde, Óscar Bea, ha trasladado la "consternación" con la que los vecinos de la localidad en la que reside la familia de la joven han recibido la noticia de su muerte "que debía de llevar sufriendo acoso escolar unos cinco años".

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado que, en el ámbito de sus “competencias”, el Ejecutivo foral “actuó estrictamente conforme a los protocolos” en el caso de la menor fallecida.

"Como Gobierno de Navarra, nos debemos primero al cumplimiento estricto a la normativa"

“En el ámbito de las competencias del Gobierno de Navarra se actuó estrictamente conforme a los protocolos en toda esta situación, pero no puedo avanzar más información. Es una información que ahora mismo es reservada y por tanto nos debemos al cumplimiento estricto de la norma", ha señalado.

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha transmitido "nuestro pésame y nuestro cariño a la familia de la menor fallecida, que tiene toda nuestra solidaridad, nuestro aliento y cariño". También ha querido hacerse "cargo" de "la petición expresa de la familia, que ha señalado que no hagamos uso político de esta cuestión, como desgraciadamente estamos viendo por parte de algún representante público en esta tierra".

"Como Gobierno de Navarra, nos debemos primero al cumplimiento estricto a la normativa. Es una cuestión que afecta a una menor y, por tanto, exige confidencialidad, no por una falta de transparencia del Gobierno, sino una cuestión de estricto cumplimiento legal", ha subrayado. En este sentido, ha remarcado que "la confidencialidad en la protección de menores es un principio fundamental que además está recogido en la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor" y en otras leyes "no solo del Estado, sino también propias" de la Comunidad foral.