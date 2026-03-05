El alcalde de la localidad asegura que la menor "debía de llevar sufriendo acoso escolar unos cinco años"

La muerte de Sara Jiménez a los 17 años en Cintruénigo, Navarra, y el mensaje de su familia: "Ha sido bullying"

Los vecinos de la localidad navarra de Cintruénigo siguen conmocionados por la muerte de la menor de 17 años, Sara Jiménez, el pasado 27 de febrero a causa del acoso escolar que recibía, según declaró su familia.

El alcalde de Cintruénigo, Óscar Bea, ha trasladado la "consternación" con la que los vecinos de la localidad en la que reside la familia de la joven han recibido la noticia de su muerte "que debía de llevar sufriendo acoso escolar unos cinco años".

En declaraciones, el alcalde ha señalado que el próximo lunes por la tarde se ha convocado una concentración silenciosa con el lema 'El acoso escolar mata' en memoria de la joven, cuya familia ha trasladado que, independientemente de las posibles denuncias a los acosadores y otras posibles responsabilidades, "no existen los recursos suficientes para poder atender este tipo de problemas".

Al parecer intentaron ayudar a la joven con profesionales privados, ya que, aunque estaba en el servicio público de salud mental, "te atienden, pero luego vuelve a tu pueblo nuevamente y vuelve a esa vida cotidiana, cuando ahora es más fácil acosar con el ciberacoso, con las redes sociales, con cuentas falsas..."

"Ella no ha podido soportar y el sistema no ha sabido poner remedio en salud mental"

"Ha debido de ser un cúmulo de cosas, ella no ha podido soportar y el sistema no ha sabido poner remedio en salud mental", ha advertido Bea, quien ha trasladado el interés de la familia por dar un toque de atención "para que esto no vuelva a pasar, y que los recursos que han visto insuficientes para ellos se consigan de alguna manera" para otros.

Sobre el ciberacoso, un problema creciente al que da alas las redes sociales y el anonimato en el que se escudan algunos perfiles, el alcalde ha abogado por contar con "una ley nacional por la que cualquier cuenta tenga que abrirse con un certificado digital, con algo que se sepa quién está detrás".

También ha cuestionado el acceso a determinadas redes sociales de los menores, donde pueden ser objeto de un acoso "en edades en las que la mente está creciendo, no están los cuerpos desarrollados, no eres capaz de sintetizar lo importante de lo que no, se le da mucha importancia a cosas que no la tienen, pero una simple mirada del líder de un grupo puede significar que te quedes excluido".

Son problemas globales contra los que se puede actuar desde lo local, ha dicho, para exponer que en Cintruénigo el Ayuntamiento todos los años impulsa campañas en contra del 'bullying' y el acoso escolar por redes sociales, con charlas en los colegios, contra el racismo y la xenofobia.

No obstante, ha reconocido que los mensajes pueden no llegar a quienes no acuden, y que muchas veces asisten "quienes menos lo necesitan, que es la gente que pone interés", aunque ha asegurado que el consistorio seguirá haciendo hincapié en la concienciación.

También se ha referido a esta cuestión el vicepresidente primero y consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quien ha transmitido el pésame, cariño y solidaridad del Ejecutivo a la familia de la menor fallecida, que ha hecho una "petición expresa", ha dicho, de que "no hagamos uso político de esta cuestión".

Como Gobierno de Navarra, ha agregado, se ha realizado un "cumplimiento estricto" de la normativa, que exige confidencialidad en estos casos y se ha velado porque todas las actuaciones respeten la honorabilidad y reputación de la fallecida y su familia.

Por ello, desde el Ejecutivo se ha actuado "estrictamente conforme a los protocolos" establecidos, ha destacado el consejero, quien ha enfatizado que todo lo relacionado con este caso "es una información reservada".

Sara era adoptada, pero se integró como una más en Navarra

Sara fue adoptada por una familia de Cintruénigo cuando era muy pequeña y tenía un hermano. La jota era su pasión, de hecho, en su funeral se cantó una compuesta por ella. En el año 2022 se proclamó ganadora en el certamen jotero Antonio García, celebrado en Rincón de Soto (La Rioja). Recibió el premio por su participación en la categoría Infantil a dúo, en la que participó junto a Candela Moreno Pérez, también vecina de Cintruénigo.

En el instituto de La Paz de Cintruénigo se hicieron eco de su victoria, que no fue la única. En este mismo instituto es donde Sara habría empezado a sufrir acoso. Otra madre, tras la muerte de Sara, manifestaba en declaraciones a Navarra.com que sus hijas sufrieron acoso en ese mismo instituto y que "pese a luchar lo mío no se hizo nada".