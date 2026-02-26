El padre de uno de los presuntos agresores se enfrento con los agentes de la policía Local de Tudela, Navarra, e intentó obstaculizar la actuación policial

Los alumnos acusados de violar a una compañera en Valencia regresan al instituto del que fueron expulsados tras marcharse ella a otro centro

Compartir







La Policía Local de Tudela ha identificado a cuatro jóvenes, de entre 14 y 18 años, por perseguir a otro menor de 17 años para agredirle y grabarle con el móvil. Uno de las personas identificadas portaba una navaja.

La víctima pudo esconderse entre unos arbustos y llamar a su madre, que alertó a la policía. A la llegada de los agentes, y tras comprobar las identidades, se presentaron los padres de la víctima para denunciar los hechos. El menor contó que había sido perseguido y grabado con el móvil, "con totales desprecios y odio hacia su persona queriendo apalearle", según ha informado desde la Policía Local.

PUEDE INTERESARTE La búsqueda de Airam en La Palma se centra en el análisis de las cámaras de seguridad y la geolocalización de su móvil

Agresión a un menor de 9 años

El dispositivo móvil con el que se efectuó la grabación fue requisado por la policía para enviarlo al juzgado en previsión de que los hechos narrados fueran tipificados como presuntos delitos de odio.

Hasta el lugar acudió también el padre de uno de los presuntos agresores, que dificultó la intervención y menospreció la labor de los agentes, motivo por el que fue sancionado por la Ley orgánica de Seguridad Ciudadana.

Tras finalizar la intervención y marcharse las partes, el chófer de un autobús explicó que había observado cómo uno de los identificados recogía una navaja que se encontraba debajo de un turismo. Algo que ha podido quedar grabado en las cámaras de video vigilancia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otro lado, a las 19.00 horas se acudió a Camino Caritat, dado que se había producido una discusión previa entre dos menores de 9 años, y el padre de uno de ellos había agredido al menor dándole una patada en la pierna.

Los hechos fueron observados por los padres de la víctima, además de por una testigo presente en el lugar. El presunto agresor, un varón de 32 años del que conocían identidad, huyó del lugar tras la agresión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los agentes de la Policía Local informaron a los padres de la víctima de la necesidad de realizar un parte de lesiones y posteriormente denunciar los hechos.