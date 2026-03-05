Investigan la muerte de un hombre detenido que se encontraba en los calabozos de la Policía Local de Marbella

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte en la noche de este pasado miércoles de un hombre en los calabozos de la Jefatura de Policía Local de la ciudad malagueña de Marbella, donde se encontraba detenido.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el hombre fue arrestado por supuestamente intentar agredir a un agente y, primero fue trasladado al centro de salud de San Pedro Alcántara "porque estaba muy agitado o exaltado". Allí, han precisado estas mismas fuentes municipales, se le administró medicación. Fue en los calabozos de la Jefatura, en el transcurso de la instrucción, cuando entró en parada cardiorrespiratoria.

En ese momento, se activó el protocolo de reanimación y se avisó a los servicios del 061. Pero, ni los agentes ni los sanitarios pudieron reanimar a este hombre, de unos 40 años y de origen paraguayo. Una vez activada la comitiva judicial, el cuerpo del arrestado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde este jueves estaba previsto que se le practicara el examen forense, según la información adelantada por Málaga Hoy.

Los agentes trataron de reanimarle

Según han indicado a Europa Press desde la Policía Nacional, la investigación está abierta con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y se está a la espera del informe de la autopsia forense. A pesar de los esfuerzos de los agentes por tratar de reanimar al detenido, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Antes de ser arrestado y encerrado en los calabozos, tuvo que ir al centro sanitario donde unos médicos le administraron una medicación, que tampoco han identificado su nombre, porque estaban en estado de nervios, según ha podido confirmar los propios agentes.