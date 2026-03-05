María Paula y su bebé se encuentran sanos y salvos tras denunciarse su desaparición: ella se comunicó con su padre

SOS Desaparecidos desactiva la alerta después de que la joven haya enviado un vídeo a su padre, que reside en Colombia

La familia de María Paula respira tranquila. Tras dispararse todas las alarmas ante la desaparición con su bebé el pasado 12 de febrero, una llamada a su padre ha demostrado que ambos están bien. Fue SOS Desaparecidos la que alertó de que la joven había desaparecido junto a su bebé de 23 meses.

La familia comunicaba entonces que la mujer estaba pasando por una situación de "especial fragilidad emocional", por lo que su desaparición se consideró de alta vulnerabilidad. La joven y su bebé vivían en una residencia de servicios sociales y el día que hizo saltar las alarmas fue al médico.

La familia de la joven señaló entonces que a pesar de que en los días posteriores se produjeron comunicaciones breves y esporádicas a través de WhatsApp, María Paula no había facilitado información sobre su ubicación ni llamadas telefónicas. El miedo aumentó cuando sus comunicaciones cesaron posteriormente.

La familia piensa que ella tiene en la cabeza que le quieren quitar al pequeño

Finalmente y para alivio de la familia, María Paula se comunicó con su padre mediante un vídeo en el que demostraba que tanto ella como su bebé se encontraban bien. Según avanza El Periódico, tanto ella como su hijo siguen en España, pero la familia piensa que ella cree que los servicios sociales quieren quitarle la custodia de su hija y que por eso no dice su ubicación. La joven tiene problemas de salud mental, pero la familia espera a que sea ella misma la que, más pronto que tarde, desvele dónde se encuentra por lo que ha retirado la denuncia de su desaparición.

Desde SOS Desaparecidos recuerdan que cualquier persona que pueda aportar información relevante debe ponerse en contacto con el teléfono de emergencias 112, la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062), o con los teléfonos de la asociación: 649 952 957 o 644 712 806