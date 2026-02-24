El caso se considera de "alta vulnerabilidad"

Madre e hijo fueron vistos por última vez la mañana del jueves 12 de febrero en la residencia de servicios sociales donde residían

Compartir







BarcelonaLa Asociación SOS Desaparecidos solicitaba este lunes ayuda para localizar a una mujer de Barcelona que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 12 de febrero, y a su bebé, de 23 meses, un caso que la entidad califica de "alta vulnerabilidad".

La mujer desaparecida es María Paula M., de 23 años, 1,55 metros de estatura y pelo castaño claro, y su bebé es Seitka Layne M., de 23 meses, 0,87 centímetros de altura y de pelo castaño, según ha informado este martes SOS Desaparecidos en un comunicado.

La petición desesperada de la familia

La familia de esta joven y su bebé ha indicado que la mujer atraviesa una situación de "especial fragilidad emocional", lo que, unido a la responsabilidad de un menor de corta edad a su cargo, refuerza la consideración del caso como de "alta vulnerabilidad".

Madre e hijo fueron vistos por última vez la mañana del jueves 12 de febrero en la residencia de servicios sociales donde residían, en Barcelona. Ese mismo día, María Paula comunicó a su madre que no se encontraba bien y que iba a acudir al médico. Desde entonces no se ha podido confirmar su paradero ni el lugar en el que se encuentran ambos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según ha informado la familia de la joven, en los días posteriores se produjeron comunicaciones breves y esporádicas a través de WhatsApp, sin que María Paula facilitara información sobre su ubicación ni realizara llamadas telefónicas, comunicaciones que cesaron posteriormente.

"Pedimos a la ciudadanía que, por favor, nos ayuden. Se trata de una situación de urgencia. Necesitamos saber que María Paula y el bebé están bien. Necesitamos volver a verlos. Ayúdennos a encontrarlos", solicita la familia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde SOS Desaparecidos recuerdan que cualquier persona que pueda aportar información relevante debe ponerse en contacto con el teléfono de emergencias 112, la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062), o con los teléfonos de la asociación: 649 952 957 o 644 712 806