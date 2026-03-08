Redacción Andalucía 08 MAR 2026 - 20:13h.

La firma UC Global que fundó el empresario ha comunicado su fallecimiento: "Su mayor legado fueron los valores que defendió"

Los hechos por los que procesaron a David ocurrieron cuando se ocupaba de la seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres

Compartir







CádizLa empresa UC Global ha comunicado la muerte de David Morales Guillén, exmilitar jerezano que estaba acusado de espiar al fundador de Wikileaks Julian Assange cuando éste se encontraba refugiado en Londres.

Este 7 de marzo, la compañía que fundó el propio empresario andaluz publicó la noticia de su fallecimiento "con un profundo pesar", ya que fue quien "dedicó su esfuerzo y visión a construir" la firma con sedes en otros países también.

PUEDE INTERESARTE La Policía británica detiene a cuatro hombres sospechosos de espiar para Irán

"Fue el impulsor de una visión clara: desarrollar una firma de inteligencia privada moderna basada en la ética, el rigor profesional y el respeto absoluto a la legalidad", recordó acerca de la labor que desempeñan desde entonces.

"Su determinación, carácter y compromiso marcaron el rumbo de la organización desde sus inicios. Su liderazgo permitió construir una estructura que hoy trabaja en entornos complejos de investigación, ciberinteligencia y consultoría estratégica internacional", añadieron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el escrito para informar de su pérdida resaltaron también que "el mayor legado" de David Morales "fueron los valores que defendió: responsabilidad, lealtad y profesionalidad".

Un amigo suyo, Pepe Candón, detalló en un mensaje en la red social X que Morales tenía "una larga enfermedad". Igualmente, especificó que formó parte de la Infantería de la Marina en la Armada española.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La causa judicial investiga una filtración a la CIA

En el plano judicial, la causa por la que fue procesado por la justicia de nuestro país investiga una presunta filtración a la CIA americana sobre el activista australiano Assange.

Esos hechos sucedieron cuando David Morales se encargaba de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, donde estaba asilado el fundador de Wikileaks.

Según relató el juez Santiago Pedraz en el auto al que tuvo acceso Europa Press, en 2017 el empresario jerezano ordenó que se instalasen unas cámaras nuevas que registraban el audio de conversaciones que mantenía Assange.

Pedían 13 años y medio de cárcel para Morales

En el escrito para el juicio oral, se le atribuyen los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

La Fiscalía pedía para el jerezano hasta 13 años y medio de cárcel por el presunto espionaje en la sede diplomática en territorio británico. En octubre del 2025, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación que presentó Morales para evitar ser juzgado.