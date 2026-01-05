Barry J. Pollack tiene amplia experiencia en casos federales complejos y negociaciones con el Departamento de Justicia.

Nicolás Maduro ha formalizado la contratación de su defensor legal ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Se trata de Barry J. Pollack, con amplia experiencia en casos federales complejos y negociaciones con el Departamento de Justicia y conocido por ser el abogado defensor de Julian Assange. Fue Pollack quien negoció con las autoridades estadounidenses un acuerdo para la liberación de Assange, el activista australiano que publicó filtraciones de información clasificada a través de su plataforma WikiLeaks.

Pollack se graduó en la Universidad de Indiana en 1986 y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en 1991 En ambas lo hizo con honores. Al inicio de su carrera, Pollack se desempeñó como Defensor Público Federal Adjunto para el Distrito de Maryland y fue socio del prestigioso bufete de abogados Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP, especializado en defensa de delitos de cuello blanco en Washington D. C. Pollack está colegiado en los colegios de abogados del Distrito de Columbia, Maryland y Nueva York.

Meticuloso, reflexivo y 'adicto' a los casos difíciles

Pollack es ampliamente reconocido como uno de los abogados litigantes más destacados del país. Es miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes, miembro de la Junta Americana de Abogados Penalistas y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal. Cuenta con más de 30 años de experiencia representando a particulares, incluyendo ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales, así como a corporaciones y otras organizaciones, en juicios e investigaciones delicados y, a menudo, de alto perfil.

Dicen de él los que le conocen que es un abogado meticuloso y reflexivo que vive, respira y duerme en los juicios, y tiene una naturalidad excepcional ante los jurados. Considerado un abogado excepcional, muy brillante y al que le gustan los retos de casos difíciles.

Tras dos juicios con jurado en Houston, Texas, obtuvo la absolución total de un exejecutivo de Enron Corp. por cargos de fraude criminal, uno de los dos únicos casos que resultaron en absoluciones en los numerosos procesos judiciales derivados del colapso de Enron. También logró la desestimación de una acción de cumplimiento relacionada de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

El Sr. Pollack representó a Martin Tankleff, un hombre de Long Island, Nueva York, cuyas condenas fueron revocadas y todos los cargos en su contra fueron desestimados tras cumplir diecisiete años de prisión, tras ser condenado injustamente por el asesinato de sus padres en su adolescencia. El Proyecto Inocencia del Atlántico Medio honró al Sr. Pollack con su Premio Defensor de la Inocencia, y la Asociación de Abogados de Defensa Penal del Estado de Nueva York le otorgó el Premio Gideon al Defensor de la Justicia. Posteriormente, el Sr. Pollack representó al Sr. Tankleff en demandas civiles, obteniendo una indemnización de 13,4 millones de dólares.

En su práctica penal, atiende regularmente casos relacionados con denuncias de irregularidades relacionadas con delitos financieros y empresariales, corrupción pública y seguridad nacional, incluyendo casos de presuntas infracciones antimonopolio, fraude en contrataciones públicas y fraude en valores, impuestos, atención médica o servicios bancarios y financieros.

Su práctica civil involucra disputas comerciales complejas, acusaciones de la Ley de Reclamos Falsos relacionados con contrataciones gubernamentales y atención médica, cuestiones de la Primera Enmienda, cargos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), negligencia profesional o incumplimiento del deber fiduciario y procedimientos de suspensión e inhabilitación.

Cilia Flores elige a Mark E. Donnelly, experto en crimen organizado

Por su parte, Cilia Flores será representada por Mark E. Donnelly, experto en delitos fiscales y crimen organizado con más de dos décadas de experiencia en defensa penal compleja. Donnelly trabajó más de diez años en el Departamento de Justicia como fiscal federal del Distrito Sur de Texas, una de las fiscalías más activas del país en narcotráfico, fraude y crimen organizado.