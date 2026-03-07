Carlos Plá Valencia, 07 MAR 2026 - 06:00h.

De los 19 trabajadores de Diversual, seis acuden a diario con su perro al trabajo

La iniciativa ha permitido reducir el estrés de la plantilla e incrementar la productividad

Compartir







Todo comenzó cuando uno de los empleados transmitió a los compañeros su preocupación porque tenía al perro enfermo en casa. "Vimos que lo estaba pasando mal y como somos una empresa a la que apenas vienen clientes le dijimos que se lo trajera a la oficina", explica Fernando Martínez, CEO de Diversual.com, empresa alicantina especializada en la venta online de productos eróticos.

La experiencia fue un éxito y propusieron al resto de la plantilla con animales "educados" la posibilidad de llevar los viernes a sus mascotas a la oficina. "También salió muy bien. Todos trabajamos más contentos y no se generó ningún problema".

El siguiente paso fue extender la propuesta a todos los días de la semana y así llevan cuatro años. "La convivencia es genial al igual que el día a día. Los empleados están contentos y nos transmiten su gratitud. Están felices los animales en el trabajo, tranquilos, sin la ansiedad de dejarlos en casa porque algunos animales son mayores".

De los 19 empleados que trabajan a diario en la oficina, casi la mitad tienen perro, y seis los llevan a diario a la empresa, aunque hay días que se juntan hasta nueve mascotas. “Muchos de los descansos que en otras empresas serían para fumar, aquí son para jugar o dar una vuelta con las mascotas. Los momentos de estrés son mucho más agradables y llevaderos con nuestros perros cerca”, asegura Martínez, que cuenta que "hoy hemos tenido un problema con la conexión de internet, no podíamos trabajar y los trabajadores se han puesto a jugar con los perros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, lo que comenzó como una solución a una preocupación concreta del equipo se ha transformado en una cultura corporativa más humana y conciliadora.

Menos estrés, más productividad

El impacto se percibe en el día a día. Las personas que acuden con sus mascotas trabajan con mayor serenidad y sin la presión de tener que atenderlas al finalizar la jornada. Quienes no tienen animales también encuentran en su presencia un respiro emocional.

La percepción del equipo coincide con estudios como el publicado en el International Journal of Workplace Health Management, que observó que los niveles de cortisol eran significativamente menores al final de la jornada en empleados que acudían al trabajo con sus perros. "No hemos hecho ningún estudio, pero los beneficios se aprecian en el día a día y mejora la productividad".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Más allá de los datos, son las historias personales las que muestran el verdadero alcance de la medida. Lennon, un labrador negro de cuatro años, prácticamente se ha criado en la oficina y saluda cada mañana, uno a uno, a todos los compañeros. Su presencia es ya inseparable del equipo.

Para Fabiola, del área de Logística, poderse llevar a Paquita al trabajo ha cambiado su vida. “Es una perra muy mayor que debe tomar medicación, así que debo controlarla a diario. Para mí es un alivio tenerla cerca y pasar el tiempo que le queda con ella”.

Para Rafa, trabajador también de la empresa, poder tener a Dominga con él supone un alivio. “Desde que la adoptamos tiene una ansiedad por separación incontrolable que le provoca taquicardias. Poderla tener cerca de mí en el trabajo me deja mucho más tranquilo”.

Normas de convivencia

La convivencia se basa en reglas sencillas pero firmes. Las mascotas pueden acceder a las zonas de oficina, entrada y office, quedando excluidas las áreas de almacén. "Somos muy estrictos con la higiene. Las mascotas no pueden acceder a las zonas de manipulación de producto".

Además, solo se permite la presencia de animales educados que no alteren el entorno laboral. "Cuando se acostumbran están tranquilos, con sus dueños cerca y perciben la oficina como algo cómodo y familiar. Si rompen cosas, molestan o ladran constantemente, entendemos que todavía no están preparados para venir a la empresa”, puntualiza Martínez.

También se controla la alimentación en zonas comunes para evitar problemas de salud en los animales. "Yo tengo un labrador que nunca pararía de comer y cuando alguien va al office a desayunar o comer siempre va detrás para ver si le cae algo. Yo les tengo dicho que no le dan nada, pero al final siempre come y se está poniendo gordo".

Respeto animal

Esta innovadora iniciativa encaja con la filosofía pet friendly de la compañía basada en el respeto animal y al medioambiente. "Es parte de nuestra esencia, de nuestros valores. No comercializamos productos que hayan sido testados en animales. En 2026 el respeto hacia los animales es algo profundamente humano. Más que un impacto externo de marca, esta medida refuerza los valores que queremos transmitir", asegura el CEO.

Esto lo perciben cuando reciben a clientes en la empresa. "Somos un ecommerce y apenas tenemos visitas, pero las pocas que vienen lo perciben como algo positivo, se ponen a acariciarlos a jugar con ellos. De cara al público nos da una imagen muy positiva", concluye Martínez.