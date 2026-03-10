Desde el teléfono de su hija menor de edad, llamó al de su hijo, que estaba con la madre y la amenazó.

Candy, el maltradador que se cambió de género, condenado a 11 meses de prisión.

Compartir







Candy, el maltradador que se cambió de género en el Registro Civil de Sevilla tras una condena por violencia machista, ha sido condenado de nuevo a 11 meses de prisión por vejaciones, quebrantamiento de condena y amenazas a su expareja en 2022, cuando tenía una orden de alejamiento de ella.

La titular del juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, donde la pasada semana se celebró el juicio, señala en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que la condena tiene en cuenta su reincidencia en los delitos de amenazas y de quebrantamiento de pena.

La sentencia considera probado que, a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento, desde el teléfono de su hija menor de edad, llamó al de su hijo, que estaba con la madre y, tras comprobar que ella escuchaba la conversación, la amenazó.

Durante el juicio, Candy no negó la llamada ni el contenido de la misma, pero mantuvo que fue hecha en septiembre de 2015 y no en 2022 y que por esas amenazas ya había sido condenado.

La víctima declaró que la llamada tuvo lugar en abril de 2022 y aclaró que si no denunció los hechos hasta junio de ese año fue porque su hija estaba con Candy y temía que no se la devolviera.

En este nuevo juicio la Fiscalía pedía dos años de prisión y la acusación una pena de cuatro años.

Candy cumple en la cárcel de Córdoba una condena de 15 meses de reclusión por amenazas anteriores a su misma expareja, condena que terminará el 7 de enero de 2027, aunque si la sentencia se declara firme -hay diez días para recurrirla- no saldrá de prisión hasta que cumpla 11 meses más.