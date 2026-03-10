Celia Molina 10 MAR 2026 - 13:55h.

La mujer que, en 2006, fue bautizada por Vogue como la niña más guapa del mundo, ha mostrado cómo fue su pedida de mano

Su prometido, el DJ francés Ben Attal, preparó una pedida de mano de ensueño en los jardines de un hotel de lujo de Atenas, Grecia

Cuando tenía tan solo seis años, Thylane Blondeau fue bautizada por la revista 'Vogue Enfants' como la niña más guapa del mundo. Sus ojos azul celeste, su mirada felina y su larga melena rubia se llevaron todo el protagonismo de la campaña de moda para la que posó, catapultando su imagen como modelo a nivel internacional. Muchos años después, en 2018, su incontestable belleza volvió a encabezar el ranking de 'Los 100 Rostros más Bellos', elaborado por TC Candler, demostrando también su atractivo como adulta.

Durante todos estos años ha trabajado de forma continua para firmas como Versace, Jean Paul Gaultier y Dolce & Gabbana y como imagen del perfume Lolita Lempicka y del maquillaje de L'Oréal Paris, por lo que su carrera profesional, con tan solo 24 años, está más que consolidada. Sin embargo, en las últimas horas, Thylane ha vuelto a convertirse en el foco de la noticia por haber anunciado su compromiso de boda con su novio, el DJ francés Ben Attal.

Un anillo de compromiso valorado en 34.000 libras

Según hemos podido ver en varias fotografías publicadas en la cuenta de Instagram de la modelo, la pedida de mano tuvo lugar en la glamurosa Riviera de Atenas, donde la pareja se encontraba de viaje. Su prometido se encargó de que el escenario de la pedida pareciera salido de una película, por lo que rodeó de pétalos de flores una mesa ubicada al jardín del hotel Four Seasons en el que se alojaban, pidió un menú Estrella Michelin y colocó a su futura prometida frente a unas vistas cinematográficas del mar de Grecia.

"Le he dicho que sí a mi mejor amigo"

"Le he dicho que sí a mi mejor amigo. De aquí hasta siempre", escribió la modelo en su publicación, en la que se ve a la pareja besándose y disfrutando al máximo de un momento tan especial. En el mismo carrusel de imágenes, Thylane ha enseñado también su anillo de compromiso: un brillante diamante ovalado, engastado en una banda de oro macizo y valorado en más de 34 000 libras.

El compromiso, una sorpresa para los más de seis millones de seguidores de Blondeau en las redes sociales, se produce casi seis años después de que la enigmática modelo iniciara una relación con Attal, cuya cuenta de Instagram sigue siendo herméticamente privada. Aunque su relación se ha desarrollado en su mayor parte lejos de la mirada pública —Attal rara vez aparece en las redes sociales de Blondeau—, la pareja fue vista disfrutando de unas románticas vacaciones en Saint Tropez.

La modelo mantuvo anteriormente relaciones breves con el youtuber Raphaël Le Friant y el DJ francés Milane Meritte. Ésta, aunque igual de corta, parece haber dado sus frutos, por lo que sus fans, que le han dado su más sincera enhorabuena en las redes sociales, esperarán a saber la fecha y el lugar en los que se vestirá de blanco.