Un padre mata a su mujer y a su hija de 8 años en Tennessee antes que quitarse la vida

La policía cree que Joseph Nicholas Shelton, Jr., el padre de Thea, disparó a esta y a su madre antes de suicidarse.

Randi trabajaba en una empresa de ropa, donde se encuentran consternados por su muerte violenta y la de su pequeña.

Fueron encontradas en su casa de Tennessee asesinadas a balazos. Randi Jean Shelton y su hija, Thea, de solo 8 años fueron tiroteadas, según apuntan las investigaciones, por el padre de familia, que apareció suicidado en la casa. Todo indica que las hechos fueron provocados por una pelea doméstica.

El Sheriff del condado confirmó que Joseph Nicholas Shelton, Jr. disparó y mató a Randi Jean Shelton y a su hija de 8 años, antes de suicidarse antes de asegurar a los habitantes de la zona de que no existe ninguna amenaza para la comunidad y pidió a la comunidad que mantenga presentes en sus pensamientos y oraciones a las familias afectadas por esta tragedia.

Almas preciosas y queridas en una comunidad rota

"Esta desgarradora situación ha afectado a varias familias, incluyendo niños que cargarán para siempre con el peso de esta pérdida. Nuestras oraciones también acompañan a los agentes del orden público y al personal de emergencias que respondieron a esta llamada y ahora están encargados de analizar los dolorosos detalles de un evento tan devastador. Se publicará información adicional cuando sea necesario", ha señalado la Oficina del Sheriff del condado de Warren.

Randi trabajaba en una empresa de ropa, donde se encuentran consternados por su muerte violenta y la de su pequeña. "Fue la mejor amiga de nuestra nuera y amiga de la familia durante muchos años", decía una publicación de Warren County Apparel Graphic Design, Inc. "Ella y Thea eran almas preciosas, muy queridas y siempre estarán en nuestros corazones".