Un operario que realizaba la limpieza del cauce alertó a los servicios del 112 tras encontrar el cadáver

Hallan el cuerpo de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo, en Madrid

Compartir







El cadáver de un hombre ha aparecido flotando en el río Pisuerga, en Valladolid capital, según datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y la Policía Nacional. El cuerpo ha sido recuperado a la altura de la escuela de piragüismo situada junto a la ribera de Curtidores.

Un operario, que realizaba labores de limpieza del cauce, ha llamado este jueves alrededor de las 10.30 al 112, alertando de la presencia del cuerpo de una persona en el río Pisuerga.

El cuerpo podría ser de un hombre desaparecido durante el temporal de lluvias del pasado mes

Los efectivos de la Policía Nacional y Municipal, así como de los Bomberos de Valladolid han acudido al embarcadero situado junto al club de Piragüismo en la ribera de Curtidores, donde han iniciado las operaciones para recuperar el cadáver de un hombre, sin que se conozcan más detalles de su identidad.

La policía científica ha abierto una investigación para identificar el cadáver. El Cuerpo se encuentra a la espera de la confirmación de la identidad del fallecido. El pasado 16 de febrero, durante el temporal de lluvias que provocó la crecida del Pisuerga, se informó de que se buscaba en las aguas del río a un varón que se encontraba desaparecido.