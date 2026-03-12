Piden 14 años de cárcel a un hombre acusado de violar dos veces a una mujer en Alcoy, Alicante

La fiscal ha mantenido la acusación inicial tras escuchar el testimonio de la denunciante, que se ha reafirmado en que el acusado la agredió sexualmente en dos ocasiones

La fiscalía ha solicitado 14 años de prisión para un hombre juzgado este jueves en la Audiencia de Alicante como presunto autor de dos delitos de violación cometidos en Alcoy a una mujer, compañera de piso de un amigo suyo.

La fiscal ha mantenido la acusación inicial tras escuchar el testimonio de la denunciante, que se ha reafirmado en que el acusado la agredió sexualmente en dos ocasiones en torno al mes de junio de 2021, lo mismo que la acusación particular, mientras que el acusado ha sostenido que no tuvo ningún contacto sexual con ella.

La causa se seguía de forma inicial frente a dos acusados: el procesado que sí ha comparecido en la vista, y su amigo, que compartía domicilio con la víctima pero quien ha fallecido entre la fecha del señalamiento de la vista oral y la celebración del juicio.

La mujer no presentó denuncia hasta tiempo después de lo sucedido, de modo que no se le pudo practicar ninguna exploración ni prueba médica que sirviese para respaldar su denuncia, pero la fiscalía ha considerado que su relato ha sido persistente en lo esencial y que reviste credibilidad, por lo que ha confirmado su petición de siete años por cada uno de los dos delitos de violación, en un juicio que ha quedado visto para sentencia.