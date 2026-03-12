La Policía busca a dos sicarios, sospechosos del asesinato de un joven en la barriada del Príncipe, en Ceuta
Los dos atacantes armados acorralaron a su víctima en un callejón y le dispararon varias veces
Muere un joven durante un tiroteo en la barriada del Príncipe en Ceuta
La Policía Nacional busca a dos presuntos sicarios que ejecutaron la orden de matar a un joven, de entre 25 y 30 años, la pasada madrugada en la barriada de El Príncipe, en Ceuta. El fallecido recibió varios disparos de dos pistoleros que llevaban pasamontañas, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Las pesquisas de la Policía apuntan a que los dos atacantes armados, sabían perfectamente a quién iban a disparar, descartando la hipótesis de que el fallecido pudiera haber sido víctima de un fuego cruzado o de disparos de forma accidental.
Los autores de los disparos sorprendieron a la víctima en uno de los callejones de la barriada y efectuaron varios disparos contra él, al menos tres de los cuales impactaron en distintas zonas del cuerpo del joven.
El joven asesinado también estaba armado con una pistola cargada y lista para disparar
El joven, gravemente herido, fue trasladado con vida al Hospital Universitario, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas por arma de fuego. La Policía Nacional investiga el suceso y busca a los dos individuos que ejecutaron la orden para acabar con la vida del joven, natural de Ceuta pero con residencia en Algeciras (Cádiz).
Los sanitarios, ya el hospital descubrieron que la víctima, también portaba un arma de fuego, montada y con cartucho en la recámara y que fue entregada a la Policía Local.