Verónica Guerrero ha vuelto a poner en tela de juicio las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos

Nueve años hasta dar con el paradero de Francisca Cadenas: ¿qué ha precipitado el hallazgo de sus restos?

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BadajozVerónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles en Hornachos (Badajoz), pedirá la prisión provisional para los dos hermanos detenidos en este caso. A su llegada al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde los dos detenidos pasarán este sábado a disposición judicial, ha declarado que realizará esta petición por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

También por la fase en que se encuentra el caso, dado que "lo que tenemos son unos restos que han aparecido en una casa", y porque aún quedan muchas pruebas por practicar.

"La versión que ellos tengan es su versión, hay que esperar a las pruebas", afirma la abogada

Verónica Guerrero, que ha sido recibida por aplausos de los vecinos congregados en el lugar, ha vuelto a poner en tela de juicio las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos exculpando al otro. "La versión que ellos tengan es su versión, hay que esperar a las pruebas, a que se levante el secreto", ha expresado.

Al ser preguntada por si confía en que hoy se pueda conocer algo sobre el móvil del crimen, ha señalado que muy pocas veces ha visto que en una situación así que se diga toda la verdad. "Tengo dudas de que podamos sacar alguna información que sea certera", ha añadido.

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Respecto a lo que le manifiesta la familia de Francisca Cadenas sobre el punto en el que se encuentra el proceso, ha indicado que le transmiten confianza en su persona, en la justicia y "sobre todo" en la investigación llevada a cabo por la UCO. "Están con los nervios de no saber, pero están esperanzados", ha expresado.