Gritos e insultos en el juzgado hacia los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Los dos hermanos detenidos han llegado pasadas las doce y media al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros

Nueve años hasta dar con el paradero de Francisca Cadenas: ¿qué ha precipitado el hallazgo de sus restos?

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BadajozLos dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar.

Al lugar han llegado en vehículos con cristales tintados, por lo que no han podido ser vistos.

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Han pasado a disposición judicial

Ambos han pasado a disposición judicial permanecer tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra tras ser detenidos el pasado miércoles, cuando el instituto armado encontró huesos óseos debajo del patio de su vivienda, que al día siguiente fueron confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Los dos hermanos se encuentran en las dependencias judiciales después de que Juli, el menor de ellos, se declarara este viernes autor de la muerte y exculpara al otro, conocido como Lolo.

Para la llegada de los detenidos la Policía Local ha cortado la calle impidiendo el acceso a ciudadanos que desde las esquinas han mostrado su repulsa hacia los investigados.

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La abogada de la familia Cadenas pedirá prisión provisional para los dos detenidos

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, pedirá la prisión provisional para los dos hermanos detenidos en este caso.

A su llegada al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha declarado que realizará esta petición por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

También por la fase en que se encuentra el caso, dado que "lo que tenemos son unos restos que han aparecido en una casa", y porque aún quedan muchas pruebas por practicar.

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Guerrero, que ha sido recibida por aplausos de los vecinos congregados en el lugar, ha vuelto a poner en tela de juicio las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos exculpando al otro.

"La versión que ellos tengan es su versión, hay que esperar a las pruebas, a que se levante el secreto", ha expresado. Al ser preguntada por si confía en que hoy se pueda conocer algo sobre el móvil del crimen, ha señalado que muy pocas veces ha visto que en una situación así que se diga toda la verdad. "Tengo dudas de que podamos sacar alguna información que sea certera", ha añadido.