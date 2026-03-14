Los hermanos pasarán a disposición judicial este sábado, 14 de marzo, en los juzgados de Villafranca de los Barros

La foto del lugar donde hallaron los restos de Francisca Cadenas: el color del suelo era distinto y lo intentaron ocultar con macetas

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BadajozLos dos hermanos detenidos este pasado miércoles, día 11, en la localidad pacense de Hornachos presuntamente relacionados con la desaparición de Francisca Cadenas pasarán a disposición judicial este sábado, 14 de marzo, en los juzgados de Villafranca de los Barros.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los periodistas este viernes en Badajoz, quien ha señalado que este viernes se sigue con las "investigaciones oportunas" por parte de la Guardia Civil, del que ha destacado el "enorme" trabajo, "bien hecho" e "inmejorable" que ha realizado "en todo este tiempo".

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"Probablemente es la élite de España en este tipo de delitos" quienes han venido a trabajar y han conseguido que pueda tener un "final feliz", en el sentido de que "se verá el esclarecimiento de todos los hechos", ya que se trataba de un caso de estaba cerrado, ha recordado Quintana.

Respecto a la investigación, ha reiterado que no puede dar muchos datos debido a que está bajo secreto del sumario.

Se ha dado la información oportuna

Por otra parte, y respecto a las críticas del abogado de los detenidos, José Duarte, respecto a que la Guardia Civil haya desvelado que los restos óseos encontrados pertenecen a Francisca Cadenas, el delegado de Gobierno ha defendido que "se ha dado la información oportuna", porque "han aparecido unos restos" y "no tendría sentido no decir que han aparecido unos restos óseos".

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Respecto al análisis de esos restos óseos, ha explicado que en las investigaciones que se han estado haciendo en los registros estaban los forenses presentes, y que los restos pasan al Instituto Anatómico Forense, desde el que se enviará al juzgado su informe, "en principio preliminar", y tras lo que este último a su vez determinará si pide nuevos informes o se entregan los restos a los familiares.

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la inauguración de la II Feria del Deporte de Extremadura en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

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Los hijos de Francisca Cadenas sienten "alivio" aunque están "destrozados emocionalmente

Los hijos de Francisca Cadenas han reconocido que han sentido "alivio" cuando han podido conocer el resultado de la desaparición de su madre, aunque se encuentran "destrozados emocionalmente" y subrayan que aún les que queda "una fase muy dura que es pasar el duelo por la muerte" de su madre.

"La verdad que la noticia fue en cierta parte un alivio para toda la familia, pero nos queda una fase muy dura que es pasar un duelo por la muerte de nuestra madre", ha reconocido Javier Meneses Cadenas, quien ha agradecido su trabajo a la UCO y a todos los equipos que han intervenido en la investigación por la desaparición de su madre, así como el "trato" del pueblo de Hornachos y localidades cercanas y de los medios de comunicación.

Su hermano José Antonio ha destacado, a su vez, "todo" lo que la familia ha tenido que vivir durante nueve años "sabiendo que la resolución de esta desaparición estaba apenas a escasos metros de nuestro domicilio".