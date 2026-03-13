Es una frase que ha tenido marcada a fuego José Antonio, hijo de Francisca Cadenas, que siempre tuvo una corazonada que al final confirmaron los investigadores.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas no cree a los dos hermanos: "No hay colaboración, han tenido el cuerpo oculto 9 años"

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"Lucha por saber qué ocurrió aquí". Es una frase que ha tenido marcada a fuego José Antonio, hijo de Francisca Cadenas, y que hoy tras encontrar sus huesos y a su posible asesino, recuerda. "Ella era una persona dependiente, nosotros, dada la situación que no estábamos bien emocionalmente, mi abuela entró en una residencia y recuerdo las imágenes de mi abuela Ana el último día que fui a verla".

Y esa frase fue la que le dio la fuerza y el ánimo para no dejar en el olvido la desaparición de su madre sin saber realmente lo que pasó. "Esa imagen la tengo grabada a fuego y es lo que me ha mantenido para luchar estos casi nueve años", reconoce.

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Al menos hoy ya sabe que El Juli, uno de sus vecinos, ha confesado el crimen, aunque ha declarado que su hermano, que le encubrió durante nueve años, no tiene nada que ver. Eso sí, le ayudó a enterrarla y ocultarla. Jose Antonio reconoce que ha querido mirar a los ojos al presunto asesino de su madre y presunto colaborador.

"Sí, más que nada. Es decir, cuando mi madre desaparece, yo creo que cualquier familiar que tiene una persona desaparecida, se hacen muchas preguntas y una de ellas es quién está o quiénes están detrás de la desaparición. Y cuando sabes las personas que han estado detrás de la desaparición, la verdad que yo quería mirarlos a los ojos".

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Una corazonada lamentablemente cumplida

Porque Jose Antonio siempre tuvo la corazonada de que su madre estaba en esa casa. "La verdad que en estos momentos tan traumáticos que estamos viviendo la verdad que no quiero revivir todo lo que viví aquella noche del 9 de mayo, porque aquella corazonada que yo tuve se ha materializado con lo que toda la familia pensaba y en el hilo que han ido las investigaciones",

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A su vez, otro de los hijos de Francisca, Diego Meneses, ha transmitido como sus hermanos el agradecimiento a "todo el pueblo" y a todas las localidades cercanas que han estado apoyando durante nueve años en la búsqueda de su madre. "Por lo menos vamos a poder descansar entre comillas", ha reconocido. "La vida ya nos la han arrebatado por completo. Y por lo menos mi abuela, que se fue sin saber dónde estaba su hija, ahora va a saber dónde está", ha destacado.

Finalmente, Javier Meneses ha agradecido a la fundación que ha estado apoyando también en la búsqueda de su madre, y ha hecho un llamamiento para que no se olvide a las personas que están desaparecidas en España. "A todas las personas que tienen familiares desaparecidos que al final se puede... Que se puede, que se pueden resolver. Que ojalá y todos se resuelvan porque el sufrimiento que llevamos es... Creo que no se puede expresar con palabras, la verdad. Es una montaña rusa emocional, una noria emocional", ha incidido.

En este punto, ha reconocido que las familias de personas desaparecidas se llegan a sentir "solos" en cuanto a ayuda emocional. "Es increíble por lo que pasamos y también ya a modo de reivindicación, al final los familiares de las personas desaparecidas nos sentimos solos con respecto a ayuda emocional, tenemos que gestionar, no sé cómo llamarlo, una forma de vivir que al final nadie la quiere, pero muchas personas nos toca vivirla y nadie nos ayuda a luchar con esto", ha apuntado.

Javier, para concluir, ha insistido en que ha sido una "alegría inmensa, maravillosa" poder conocer al menos el destino final de su madre, aunque reconoce que ahora le queda a la familia "tiempo" para asimilar lo ocurrido y para el duelo. "Fue una alegría inmensa, maravillosa, pero a la vez una etapa que tenemos que comenzar ahora transitar por ella, la cual creo que no sé el tiempo que le va a llevar a cada uno de nosotros pero entre todos nos seguiremos apoyando como hemos hecho hasta ahora mismo", ha concluido.

Los hijos de Francisca Cadenas han reconocido que han sentido "alivio" cuando han podido conocer el resultado de la desaparición de su madre, aunque se encuentran "destrozados emocionalmente" y subrayan que aún les que queda "una fase muy dura que es pasar el duelo por la muerte" de su madre.

"Esperamos que se haga justicia. Nosotros confiamos en la justicia plenamente, en el trabajo que ha hecho la UCO. Y confiamos plenamente en que este caso se va a hacer justicia, más que nada por lo que hemos comentado en infinitas ocasiones".