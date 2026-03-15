La empresa explicó en redes sociales que se tomó la decisión de suspender durante la madrugada el servicio

Detenida una mujer por apuñalar mortalmente a un hombre en Montemayor, Córdoba

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El conductor de un autobús que cubría la línea de búho entre Langreo y Oviedo ha sido apuñalado la noche de este sábado en el primer horario del servicio, que partía de Sama de Langreo a las 23:30 horas. Este servicio se presta por la empresa Transportes Zapico SL, entidad que ha informado este domingo del grave suceso.

En una publicación en sus redes sociales recogida por Europa Press, indican que ante la "grave agresión" sufrida por uno de los trabajadores, se tomó la decisión de suspender durante la madrugada el servicio.

"La integridad de nuestros trabajadores es una absoluta prioridad", dice la empresa

La empresa Transportes Zapico SL decidió suspender el servicio durante la madrugada por la grave agresión que había sufrido uno de sus trabajadores. "La integridad de nuestros trabajadores es una absoluta prioridad", han dicho, deseando la "pronta recuperación" del conductor herido.

Hasta ahora no han trascendido más datos de la agresión ni si se han producido detenciones por la misma, por lo que se desconoce por qué fue apuñalado el conductor del autobús búho. Tan solo la empresa se ha pronunciado por la agresión ocurrida durante la noche del sábado, en el primer horario del servicio.