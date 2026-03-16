Claudia Barraso 16 MAR 2026 - 18:45h.

La Policía determina que la mujer del español encontrado muerto en República Dominicana, planeó su asesinato

Las incógnitas de la muerte de un tiro del español Antonio Jiménez en República Dominicana: ¿suicidio o asesinato?

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Antonio Jiménez era un empresario español que fue asesinado en República Dominicana. Su caso ha sido una incógnita desde que su cuerpo fue encontrado en el interior de su vehículo con un disparo en la cabeza. Todas sus pertenencias estaban con él y no había indicios de que se tratase de un asesinato.

Los agentes aún así investigaron el caso partiendo de la hipótesis de que alguien lo había matado, sin descartar también un posible suicidio. Sin embargo, tras varios meses de investigación, las autoridades han determinado que su mujer, Patria Eridania, ideó y ordenó su asesinato. La policía ha detenido a seis personas, entre ellas la mujer puertorriqueña, quien tiene un hijo en común con la víctima.

La Policía Nacional ha explicado que las pesquisas apuntan a que el homicidio se trataría de un caso planeado con antelación y que además se contrató al autor material del homicidio para encargarse de la muerte de Antonio. Los agentes consiguieron recuperar el arma de fuego que se utilizó en el crimen. Además, varias personas del entorno del empresario denunciaron que sospechaban que la víctima estaba en peligro. Según declararon frente a los agentes, el matrimonio se estaba divorciando.

Antonio temía por su vida

Antonio Jiménez entregó varios documentos que explican su traslado hasta República Dominicana a personas de su confianza antes hacer el viaje. Son documentos con gestiones que podrían hacerle recuperar toda su empresa y parte de su patrimonio tras el divorcio. También se les mostró varios audios donde la víctima mostraba preocupación por su seguridad y que incluso “temía por su vida”.

Tras recaba todas estas pruebas, tanto los agentes españoles como los de República Dominicana trabajaron coordinadamente para tratar de resolver el caso, lo que llevó a realizar seis detenciones, entre ellas, arrestaron a Patria, la mujer del fallecido. La conclusión de la investigación es que ella fue quien planeó su asesinato con varias personas de su entorno cercano. Uno de ellos habría entregado una cantidad de dinero a un intermediario quien sería la persona encargada de contactar con el asesino, según informa 'ABC'.

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El autor material del crimen se trataría de una persona cercana a Antonio, por lo que estaría dentro del vehículo donde fue encontrado su cuerpo. El asesino engañó a la víctima y le llevó hasta el callejón donde los agentes localizaron el coche del almeriense y una vez allí, sin nadie que pudiese ser testigo del crimen, le disparó en la cabeza, haciendo creer que se trataba de un suicidio.