Vandalizan la casa de los presuntos asesinos con pintadas

Hablan los hijos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de sus restos: "Nos hemos dejado la vida para que este caso no quedara en el olvido"

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intensificó su investigación para acorralar a los dos hermanos detenidos por el secuestro y asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz). Los agentes instalaron micrófonos tanto en la vivienda como en el vehículo de los sospechosos. Las pruebas, determinantes para avanzar en la resolución de un caso envuelto en incógnitas durante casi nueve años, no solo han permitido reunir pruebas incriminatorias, sino también recabar indicios que apuntan a una posible motivación sexual detrás del crimen.

María López, reportera de 'El tiempo justo', ha podido hablar con la familia de Francisca Cadenas, que asegura: “Estamos muertos en vida”. La casa de los presuntos asesinos de Francisca se encuentra llena de pintadas donde se puede leer asesinos o ratas, y actualmente está custodiada por una patrulla para evitar que siga siendo vandalizada, porque el pueblo, en cada esquina, pide justicia.

Reportera del programa, sobre las pintadas: "Parece que las estuviera gritando todo el pueblo"

Llama la atención que hace unos días había ruido, los vecinos iban comentando lo que sucedía, pero hoy: “Reina absolutamente el silencio. Impresiona porque lo único que rompe ese silencio es leer esas dos palabras pintadas en la casa, que, al hacerlo, parece que las estuviera gritando todo el pueblo"

María da más información sobre el caso: “Todavía no se sabe con qué tipo de delito va a calificar el juez lo que han podido hacer, eso se hará en base a las pruebas que haya”.