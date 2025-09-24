Las incógnitas sobre la muerte de Antonio Jiménez, empresario español de 59 años natural de Albox, Almería, se suceden

Encuentran muerto a un empresario español con un tiro en la cabeza en República Dominicana

Compartir







Las incógnitas sobre la muerte de Antonio Jiménez, empresario español de 59 años natural de Albox (Almería), se suceden.

La policía dominicana encontró el vehículo del empresario y en su interior estaba su cuerpo, con un disparo en la cabeza. Junto a él, se encontró su cartera, con el DNI y el pasaporte español. No se encontraron pruebas que apuntaran a un traslado del cuerpo, llevaba puesto todavía el cinturón de seguridad y el pie estaba accionando el pedal del freno.

El cuerpo fue encontrado la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, de Valverde. Jiménez podría llevar muerto entre 11 y 20 horas cuando fue descubierto. Los forenses concluyeron que el fallecimiento se había debido a una hipoxia cerebral por hemorragia externa.

Todas las hipótesis están encima de la mesa

Pero las preguntas se suceden. El primer enigma es que no se hallaron impactos de bala en la carrocería o en la luna del vehículo, lo que reduce la hipótesis de un asesinato por alcance. La segunda pregunta es qué hacía el empresario en un camino sin asfaltar cuando había volado hasta República Dominicana acompañado de su pareja y la hija que ambos tenían en común.

Las hipótesis se suceden. Aunque inicialmente se trató como un asesinato, la posibilidad de un suicidio no ha sido descartada por las autoridades. Los negocios del matrimonio son una de las líneas de investigación en la hipótesis de que su muerte haya podido ser consecuencia de un ajuste de cuentas, aunque el móvil del robo está también encima de la mesa.

PUEDE INTERESARTE Salvan a una niña de dos años a punto de morir asfixiada al tragarse una pinza para el pelo en Mallorca

El empresario fallecido, Antonio Jiménez López, se dedicaba al negocio de las plantas y flores. Era el dueño del vivero Nazagarden, al que había cambiado recientemente el nombre como Patria Garden, el nombre de su pareja, aunque realmente era conocido como el vivero en la carretera de Montequinto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su negocio experimentó un crecimiento gradual, desde plantas y flores hasta abarcar decoración floral y paisajismo. De ahí que colaborase con multitud de eventos como bodas, bautizos o comuniones, así como establecimientos hoteleros, bares, restaurantes e incluso bloques de viviendas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Antonio Jiménez López tenía como pareja actual a una mujer procedente de República Dominicana, Patria Eridania. Junto a ella, tenía un hijo adolescente, además de los otros tres hijos mayores que ya tenía previamente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Jiménez era un empresario bastante conocido en Dos Hermanas, donde había montado varios negocios. Entre ellos el vivero que ahora administraba su mujer dominicana. La conmoción invade ahora la localidad.